伊波拉病毒正在刚果民主共和国“占据上风”，联合国宣布追加3050万美元（3904万新元）拨款，增派工作人员，扩大应对疫情行动。

新华社报道，联合国分管人道主义事务的副秘书长托马斯·弗莱彻星期五（8月14日）发表声明说，本次伊波拉疫情是有记录以来蔓延最快的一次，目前“每30分钟就有一人在这次疫情中死亡”。

弗莱彻主持了联合国的机构间常设委员会紧急会议后说，世界各大人道主义组织的负责人一致同意全力加速集体应对疫情的行动。

他宣布，将从联合国中央应急基金中追加拨款3050万美元，用于应对本轮伊波拉疫情。这笔资金是对此前拨给刚果民主共和国（简称刚果（金））及其四个邻国的2400万美元疫情应对资金的补充。他还说，联合国人道主义事务协调厅已向一线增派20名工作人员。

弗莱彻呼吁，要在病毒传播进一步失控之前加快行动、扩大援助规模并加强团结。他表示，联合国的伊波拉扩大应对计划内容包括，将负责安全安葬的团队数量翻番，将治疗能力提升至目前的三倍，加强接触者追踪，并部署更多经验丰富的管理人员。与此同时，必须满足受疫情影响地区民众对水、卫生设施、医疗及其他基本服务的需求。

刚果（金）5月15日宣布暴发伊波拉疫情。世界卫生组织总干事谭德塞本月12日说，刚果（金）本轮疫情“已是有记录以来第二大伊波拉疫情”。按照目前的发展速度，其规模可能超过2014年至2016年的西非伊波拉疫情。

据刚果（金）卫生部14日晚通报的疫情数据，截至13日，该国本轮疫情累计报告确诊病例4727起，其中死亡2214起。