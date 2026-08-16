（纽约讯）美国总统特朗普日前签署国家安全备忘录，鼓励美国私人企业对外国黑客犯罪分子发动网络攻击，白宫称放宽政策有助于应对勒索软件等网络威胁，但一些前官员和安全专家警告这可能造成混乱。

《纽约时报》报道，根据特朗普星期三（8月12日）签署的备忘录，特定美国企业可以在特定条件下与司法部及国土安全部合作，通过网络手段打击在外国活动的跨国网络犯罪组织。

这些攻击既可以用于对犯罪网络进行监控，也可以用于开展特定类型的黑客行动，从而导致信息系统和网络包括虚拟和物理基础设施的中断、操纵或破坏。

目前尚不清楚，是否已有美国企业加入这项计划，以及哪些企业加入，但新措施标志着美国推行数十年的网络安全政策出现重大转变，即更加接近中国和俄罗斯的做法；中俄情报机构一直依赖私营企业的合约黑客来推进国家安全任务。

赋予私营部门在网络攻击行动中更直接的角色这一概念由来已久，但此前从未有总统行政部门公开支持这一做法。部分原因是人们担心这样做可能会引发更多网络冲突，给美国企业带来新的责任问题和国际法风险，并造成无法预见且可能导致局势升级的后果。

这份备忘录并未直接回应其中许多担忧，但它指出，有关政策旨在借助“私营部门的创新能力”，以遏制不断攀升的网络攻击成本。

白宫拒绝回应有关备忘录的所有询问，仅表示一切行动将“以情报为依据”。

美国国家安全委员会网络政策主任内勒在职业社交平台领英（LinkedIn）上发帖称，这份备忘录将“为美国提供新的工具，以保护美国民众免受网络犯罪和诈骗的侵害”。

但许多前官员和一些安全主管担心，这一新措施可能难以实施，并可能使本已变幻莫测的现代网络战局更加复杂。

一名美国前高级情报官员指出，其中一个问题是，获授权的公司可能会采取超出政府自身安全机构权限范围的行动。