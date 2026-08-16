哥伦比亚总统德拉埃斯普列亚与美国总统特朗普通电话时，要求美方暂时中止对哥伦比亚商品征收的关税，以减轻强烈地震对当地企业造成的经济冲击。

彭博社报道，德拉埃斯普列亚星期六（8月15日）接受X电视台访问时称，他与特朗普通话10分钟，而他提出这一请求是为了“帮助我们的企业主减轻一些负担，他们正因地震的影响而面临非常艰难的时期”。

他说：“（两人）谈话非常友好和亲切……我告诉他，我们面临着巨大的挑战：在我接手的极其艰难且如同世界末日般的经济形势下，重建哥伦比亚。”

他也说，特朗普对地震遇难者表示慰问，并向受灾的哥伦比亚家庭表达声援。“今天，哥伦比亚和美国之间的联盟比以往任何时候都更加重要，它对我们挚爱国家的重建至关重要。”

白宫尚未对此作出回应。

7月底，美国对许多哥伦比亚商品的关税从10%上调至12.5%，咖啡和食用油等少数产品除外。

8月10日，哥伦比亚发生7.4级地震，是近百年来哥伦比亚境内记录到的第二强地震。截至星期六清晨6时30分，哥伦比亚国家灾害风险管理部门统计，地震造成的死亡人数已上升至294人，仍有320人失踪，另有超过3900人受伤。

自地震发生以来，哥伦比亚已记录到269次余震，这给仍在不稳定的废墟中搜寻的救援人员和志愿者带来更大的危险。

地震对哥伦比亚西部地区造成广泛的破坏，偏远和孤立的社区受灾尤为严重。

特朗普在德拉埃斯普列亚竞选总统期间为其背书，德拉埃斯普列亚是一名百万富翁律师出身的政治家。

德拉埃斯普列亚在地震发生前三天刚接替左翼的佩特罗，就任哥伦比亚总统。他后来加入了所谓的“美洲之盾”，即一个由特朗普领导的反贩毒集团联盟，成员包括阿根廷、厄瓜多尔和萨尔瓦多等拉丁美洲亲美政府。