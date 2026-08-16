美国财政部长贝森特说，美国正准备以前所未有的经济压力进一步打击伊朗，但鉴于伊朗目前已经受到海上封锁以及数千项制裁措施的限制，批评人士对此持怀疑态度。

贝森特星期四（8月13日）警告，会在接下来一周宣布向伊朗实施“前所未见”的经济孤立措施，配合在霍尔木兹海峡的封锁，“阻止任何物资运入或运出伊朗港口”。

彭博社报道，虽然政府尚未透露具体准备采取哪些措施，但贝森特领导的美国财政部手中仍有一些可以进一步向伊朗施压的手段。主要问题在于，如果针对这些为数不多的剩余选项采取行动，也可能产生反作用，波及美国自身经济。

彭博经济研究分析师肯尼迪（Chris Kennedy）说：“除非总统决定把应对伊朗威胁置于其他所有问题之上，尤其是置于中国问题之上，否则他们采取的任何行动都不太可能实质改变伊朗的战略考量。”

以下列出美国可能采取的几种措施。这些选项远非全部，目前也不清楚特朗普政府最终是否会采用其中任何一种。美国官员可能会同时采取其中多项措施，也可能完全选择另一种不同的策略。

与中国的关系

中国购买了伊朗超过90%的石油出口。如果美国对协助这些交易的实体实施制裁，将直接削减德黑兰的石油收入。

自美国于2月底开始对伊朗发动战争以来，华盛顿已经制裁部分中国地方炼油厂和企业。但到目前为止，美国仍然没有对为相关贸易提供融资的中国大型银行下手。

风险在于，如果美国制裁中国企业或金融机构，可能会在美国总统特朗普与中国国家主席习近平计划举行会晤之前，进一步加剧美中紧张关系。

与此同时，这也存在经济上的权衡：如果限制伊朗原油进入市场，就意味着全球市场将失去一部分价格较低的伊朗原油供应，从而可能进一步推高目前已经处于高位的油价。

今年5月，中国要求国内企业不得遵守美国针对五家炼油企业实施的制裁。这使中国大型银行陷入两难：一方面要遵从北京方面的要求，另一方面又要面对可能失去进入美国金融体系资格的风险。

外汇兑换机构

在阿联酋等国家，有不少外汇兑换机构帮助伊朗将海外资金调回国内。伊朗出售石油后，仍需要通过外汇兑换机构和中间商将收到的货款，通常是人民币，兑换成德黑兰方面实际能够使用的货币。

美国财政部已经表明，将这一环节视为伊朗金融体系的一个薄弱点。作为贝森特“经济怒火（Economic Fury）”行动的一部分，财政部已对一些伊朗外汇兑换机构实施制裁，指控这些机构帮助伊朗洗钱，涉及数十亿美元的外汇资金。

采取这类措施将使伊朗难以动用相当一部分资金。不过，多年来伊朗一直在建立各种替代渠道，以便绕开正规金融体系进行资金转移。因此，切断个别外汇兑换机构的渠道，很可能只会促使相关交易转向新的中间商、其他货币或数字资产，而不是彻底停止。

伊朗的贸易伙伴

美国可能会威胁对任何与伊朗开展商业往来的实体实施二级制裁，即使相关业务规模十分有限。这类似于特朗普2017年针对朝鲜采取的做法。此举可能迫使外国企业和银行在与伊朗做生意和保留进入美国金融体系的资格之间作出选择，从而使华盛顿的施压范围远远超出那些直接参与伊朗石油贸易的实体。

这样的措施不仅可能进一步向俄罗斯和中国施压，也可能波及伊朗周边国家的企业和金融机构，包括土耳其等美国的合作伙伴，因为这些国家与德黑兰仍保持着规模较大的商业往来。

特朗普此前已经提出过类似的做法，曾威胁对与伊朗“做生意”的国家加征25%的关税，但迄今并未真正落实。

海外资产

美国可以采取比冻结伊朗政府资产更进一步的措施，尝试没收目前已经处于美国司法管辖范围内的伊朗资产。这种做法可以借鉴小布什政府在2003年入侵伊拉克后采取的措施。

不过，美国实际上能够控制的伊朗国家资产可能相当有限。与单纯冻结资产相比，直接没收资产在法律和外交层面都更加复杂，因为伊朗的大量海外财富存放在第三国，因此如果华盛顿希望扣押这些资产，就需要得到相关外国政府的配合。

影子船队

虽然美国的海上封锁已经减少进出伊朗港口的船舶数量，但美国可能考虑采取范围更广、更全面的措施。

这些措施可能不仅针对单独的船只，还会针对支持这些运输活动的企业、码头以及其他基础设施。美国已经对参与这支所谓“影子船队”的多艘船只和部分相关实体实施制裁。