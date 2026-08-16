伊朗要求卡塔尔释放三名伊朗飞行员，他们驾驶的飞机在中东战争初期坠毁，但卡塔尔否认扣押他们。

法新社报道，伊朗此前曾报告称，今年3月一次飞往卡塔尔的飞行任务中，一名飞行员阵亡，另有几名飞行员失踪，但当时并未公开他们被俘的消息。

另据法尔斯通讯社报道，伊朗军方将领巴格尔扎德星期六（8月15日）说：“三名伊朗飞行员在战争期间驾驶的苏-24战斗机坠毁后，被卡塔尔军队活捉。”

他在致给红十字国际委员会的一封信中写道：“萨利希（Javad Salehi）、达什蒂安（Abdolmajid Dashtian）和贝赫拉韦什安（Omran Behraveshian）已被卡塔尔军队扣押六个月。”

巴格尔扎德在信中呼吁释放这三名飞行员，并称他们一直被禁止与家人见面或联系。

对此，卡塔尔外交部发言人安萨里在社媒X上发文说：“我们断然否认有关伊朗飞行员被扣押的说法，并对这些误导声明感到惊讶。”

他也补充说，卡塔尔救援人员“已尽全力”搜寻飞行员，并已“与伊朗方面沟通，协调移交一名已找到的飞行员遗体”。

他也说：“卡塔尔曾邀请伊朗代表团于4月访问卡塔尔，听取有关搜救行动的详细情况介绍，但伊朗方面尚未对此邀请作出回应。”

上个月，伊朗军方称已寻回在3月初卡塔尔乌代德空军基地遇袭事件中丧生飞行员卡泽米的遗体。乌代德空军基地驻扎着美国中央司令部的前线部队，以及该司令部的空军和特种作战部队。它是中东地区最大的美军基地。

3月初，卡塔尔国防部宣布击落两架伊朗苏-24轰炸机。然而，尚不清楚这两架飞机是否为同一架，因为卡塔尔和该地区其他国家都遭受对美国和以色列空袭的报复打击。

这是自2月28日战争爆发以来，波斯湾国家首次报告击落伊朗飞机。