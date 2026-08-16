墨西哥前总统夫拉多尔的儿子称，美国吊销他的签证，并指责美国此举是出于政治动机。

路透社报道，贝尔特兰（Andres Manuel Lopez Beltran）星期四（8月13日）发布的一封致美国总统特朗普的信中提出这一说法。

他称，美国当局吊销他的签证，却没有提供任何证据证明他与任何犯罪或不当行为有关。

他在信中称，美国官员和强硬派吊销他的签证是“粗暴且荒谬的行为”，他们通过给外国政治人物贴上“共产主义者”、“美国安全威胁”或“毒品恐怖分子”的标签来打压他们。

他希望特朗普能够回应他在信中提出的关切，并称自己不介意避免前往美国，因为美国正经历着一段充满仇恨、种族主义和毒瘾的时期。

他也提到父亲在6月份发表的一封公开信，后者指责华盛顿采取“干涉主义和不择手段的做法”，试图壮大墨西哥右翼反对派，削弱他的左翼政治运动。

华盛顿扩大针对涉嫌与有组织犯罪有关联的墨西哥官员的行动。路透社去年报道称，作为打击贩毒集团行动的一部分，特朗普政府已吊销至少50名墨西哥政界人士和官员的签证，包括来自不同政治派别的人物。

美国国务院官员说，签证吊销可能适用于参与贩毒、腐败或协助非法移民的官员。

墨西哥总统辛鲍姆星期五（14日）对此说，她并不知晓墨西哥检察官对贝尔特兰展开任何调查，并将美国吊销“政治敏感人物”墨西哥公民的签证定为国家主权问题。

她谴责说：“这等同于干涉墨西哥内政，我看不出除此之外还有什么其他理由。”

美国驻墨西哥大使馆星期六（15日）发声明为美国的签证政策辩护，但并未提及贝尔特兰的签证问题。

声明称：“美国会在有理由的情况下取消任何签证，无论签证持有者是谁、居住在哪里或持有何种政治观点。”

美国国务院发言人在一封电子邮件中说，基于保密原因，该机构不对具体的签证案例发表评论。“每一项签证决定都是一项国家安全决定。”

39岁的贝尔特兰最近辞去他父亲创立的执政党莫雷纳党的领导职务，正准备参加2027年中期选举，竞选墨西哥众议院议员席位，很可能代表他的家乡塔巴斯科州的一个选区。