津巴布韦卡里巴湖渡轮倾覆事故，死亡人数上升至72人，搜救工作仍在继续。

法新社报道，当地警方星期六（8月15日）晚间发表声明称，当局当天打捞出25具遗体，使渡轮倾覆事故的死亡人数上升至72人。

当局目前对打捞出的遗体进行身份识别。当局没有透露新遇难者的具体情况，但船上大部分乘客都是居住在卡里巴湖附近的村民和鱼贩。

这艘由政府农村基础设施发展署（RIDA）运营的超载客轮星期二（11日），在与赞比亚接壤的卡里巴湖上发生罕见的倾覆事故，当时湖面波涛汹涌。这相信是津巴布韦历史上最严重的此类灾难。

官员称，这艘船核定载客量为90人，但船上却挤满114名成年人、五名船员和多名儿童。民防部门星期三（12日）说，已有77人获救。

参与搜救行动的船队指挥官穆切切西在社媒发文说，有信心能够打捞出所有遇难者遗体，但由于冬季天气寒冷，遗体需要一段时间才能浮出水面。

一名幸存者说，渡轮出发后不久就开始进水，他们曾恳求渡轮司机返航。“船翻的时候，大多数人都争先恐后地去拿救生衣，但大多数人都不知道怎么用，大部分没能活下来。”

他眼睁睁地看着人们在船只沉没时挣扎求生，却无能为力，他的挚友和七名亲属不幸遇难。

卡里巴湖横跨津巴布韦和赞比亚的边界，是世界上蓄水量最大的人工湖。