澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，新南威尔士州将从11月启动枪械回购计划，这是全国应对悉尼一场造成15人死亡的枪击事件的措施之一。

法新社报道，阿尔巴尼斯星期天（8月16日）与新南威尔士州州长明斯发表联合声明说，回购计划将于11月2日启动，归还步枪和手枪的民众，每支枪最高可获得1000澳元（约905.63新元）补偿。

阿尔巴尼斯在电视讲话中说：“澳大利亚人理所当然为我们的枪械管制法律感到自豪，但事实是，如今澳大利亚的枪械数量比当年处理亚瑟港枪械回购计划时还要多。”

这是澳大利亚自1996年塔斯马尼亚州亚瑟港大屠杀后，规模最大的一次枪械回购行动。当年的枪手杀害35人。

去年12月14日，悉尼人口最多的城市邦迪海滩举行的光明节庆祝活动发生枪击案。一对父子向海滩上的人群扫射，造成至少15人死亡，包括50岁涉案父亲阿克拉姆（Sajid Akram）。警方证实，他的合法持枪证可让他持有六支枪，而这些枪支相信是作案凶器。

阿尔巴尼斯领导的中左翼政府今年1月通过相关法律，推行枪械回购计划、加强枪械执照审核，并打击仇恨行为。

澳大利亚政府说，截至去年，全国枪械数量创纪录达到410万支，其中超过110万支在新南威尔士州。

新南威尔士州在邦迪海滩枪击案后推动相关改革，目前规定个人最多只能持有四支枪。