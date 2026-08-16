美国总统特朗普在社媒发布2019年与朝鲜领导人金正恩在板门店拍摄的合影，并称与金正恩保持良好关系。

韩联社报道，特朗普星期六（8月15日）在社交媒体Truth Social上传两人合影，并发文说：“只看这张照片，看似我们关系不好，但我们也有不少面带笑容的照片，我与金正恩相处得很好！”

特朗普和金正恩曾于2019年6月30日在板门店会晤。这是他们继2018年6月12日在新加坡、2019年2月27日至28日在越南河内举行会谈后，第三次会晤。当时，特朗普与金正恩在军事分界线握手后，随金正恩短暂跨过分界线踏上朝鲜土地，成为首位在任期间踏上朝鲜土地的美国总统。

特朗普也于今年6月13日上传与金正恩在新加坡会面时的合影。据分析，特朗普近期接连上传与金正恩的合影，意在宣传政绩，并强调自己是唯一与金正恩建立良好关系的西方国家领导人。此举也意在释放他有意再次推进朝美首脑会谈的信号。