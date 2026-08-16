英国新任首相伯纳姆善用社交媒体，上任以来与多名网红拍摄短片，让人眼前一亮。

法新社报道，伯纳姆除了在社交媒体平台X和TikTok个人账号发布视频，他也通过拥有大量粉丝的网络创作者所经营的娱乐频道，扩大自己的受众群。

伯纳姆首次在唐宁街10号门外发表演说时，一些青少年网红也受邀到场。这些年轻人平时在TikTok发布有关工党政治的短视频。

伯纳姆在家乡英格兰北部另设办公室后不久，也在那里接受作家伊丽莎白·戴（Elizabeth Day）的访问。他说，自己早前攻读英语文学学位，有助于“把情感融入你所做和所说的一切”，并与人建立“联系”。

伯纳姆出任首相当天，也现身TikTok节目《Career Ladder》。节目主持人是拥有980万粉丝的居英乌克兰人克利缅科，他和名人一边站在梯子上，一边聊工作和职业。

伯纳姆也曾与拥有数百万社交媒体粉丝的著名运动员法拉赫，一边慢跑一边聊天。

这名新任工党领袖凭借流畅、自然的镜头表现赢得好评，与斯塔默略显僵硬的表达方式形成鲜明对比。

伯纳姆在个人TikTok发布的一段视频中，通过巧妙剪辑，呈现出自己把毕业帽抛起后接住建筑工人安全帽的画面，以宣传技术教育。

不过，视频最后还加入“NG”镜头：伯纳姆没接住安全帽，随即大笑起来。

由于TikTok不允许投放政治广告，因此政治视频必须靠自身内容争取观看量。

一名网友留言说：“不得不承认，新老板正在让我逐渐改观。”“老板”是对领导人的俚语称呼。

在另一段个人视频中，伯纳姆在宣布协助酒吧经营者的措施时，亲自倒了一杯啤酒。

右翼杂志《旁观者》的政治记者霍夫曼在博客中说：“他通过竖屏视频，也就是专为手机观看而设计的视频，以及TikTok、Instagram等平台与民众沟通。”

民调机构More in Common本月公布的调查显示，伯纳姆在争夺年轻人注意力方面“占据上风”，超过一半18至24岁的受访者说看过他的社交媒体内容。

英国广播公司（BBC）政治记者昆斯伯格在内部播客中说：“他是一名很好的天生沟通者。”

拥有130万Instagram粉丝的网红兼前真人秀明星哈里森接受Times Radio访问时说：“他（伯纳姆）真的做得非常棒。”

民众反应不一 有人赞有人批

不过，也有人对伯纳姆的做法嗤之以鼻。

《泰晤士报》社交媒体编辑休伊特写道：“这不是什么新款气泡罐装饮料的品牌宣传，而是本该负责治理国家的人。”

右翼主持人摩根则在X上写道：“能不能别再浪费你和我们的时间，拍这些尴尬的视频？”

右翼大报《每日电讯报》也批评伯纳姆是在搞“廉价噱头”。

不过，主张强硬反移民政策的右翼政党改革党，也凭借党魁法拉奇在社交媒体上的影响力争取支持。法拉奇在TikTok拥有150万粉丝，在脸书和X上则分别拥有230万粉丝。

伯纳姆被称为“首名TikTok首相”

伦敦大学城市圣乔治学院数码媒体社会学讲师巴克利说，与前任首相斯塔默相比，“伯纳姆身边的传播团队明显更老练”，对媒体环境也“有更深入的了解”。

巴克利说：“如今，首相的角色之一就是充当内容创作者。”

尽管被称为“首名TikTok首相”，伯纳姆其实直到今年5月才开设TikTok账号。

前总统斯塔默是首名在TikTok发布内容的英国首相，他于去年12月开设账号，但最受欢迎的视频只有音乐和文字。

寻求另类传播方式 传统媒体似被“排除在外”

伯纳姆上任以来曾接受BBC采访，但英国主要报纸至今尚未与这名新首相进行正式专访。

巴克利说，伯纳姆的团队正在寻求“另类的信息传播方式”，因为他们意识到，大多数人并不会直接接触传统媒体，而只是“在社交媒体上看到一些新闻片段或剪辑”。

政治传播机构Inflect工作人员康诺利在TikTok上说，伯纳姆的社交媒体影响力意味着，“与其他首相相比，他对媒体的依赖程度要低得多”。

不过，他预测，传统媒体因被“排除在外”而感到不满，最终可能引发对伯纳姆的反弹。