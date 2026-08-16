（东京讯）日本首相高市早苗自去年10月上任以来已访问11个国家，并重点关注美国等盟友，以及志同道合的东南亚伙伴。日本媒体分析，这些访问旨在巩固与这些国家的双边关系，以应对中国对日本日益激烈的批评。

《日经新闻》报道，高市在上任的首10个月内出国八次，共走访11个国家，包括六个亚洲和大洋洲国家、三个欧洲国家，以及美国和南非。

这八趟出访行程中有四次与亚细安和二十国集团（G20）峰会等国际会议有关。高市在出席这些会议前后，访问了美国、越南、澳大利亚、韩国、英国、意大利和印度七国，而这些国家都是日本的盟友或志同道合的伙伴。

外交消息人士透露，由于高市在国际关系方面经验有限，她正优先同与日本立场相同的国家发展关系。

今年5月访问越南期间，高市公布了新版“自由开放的印太地区”的愿景，这一构想由日本时任首相安倍晋三于10年前首次提出。

为应对中东战事，高市还推出以东南亚为核心的“亚洲能源安全合作倡议”（POWERR Asia）。日本计划为这项倡议提供100亿美元（约128亿新元）资金支持，重点深化与东京关系密切的国家之间的联系。

报道指出，这些合作项目着眼于中国，在北京通过贸易和经济援助对各国施加影响力之际，日本正试图抗衡中方的激进外交攻势。

去年11月，高市在国会答询中提出“台湾有事”论，即如果台湾有事，可能构成日本可行使集体自卫权的存亡危机事态。这番话引起中国强烈不满，中日关系急剧恶化。

北京指责高市政府奉行新军国主义，并积极争取国际社会对这一立场的支持。中国外交部长王毅今年6月访问蒙古期间，双方发布一份联合公报，谴责一切形式的法西斯主义和军国主义。

王毅访问蒙古前几天，日本外长茂木敏充刚刚在东京会见蒙古外长巴特策策格，商定强化两国的特别战略伙伴关系。

今年5月至6月间，中国也分别在与巴基斯坦、缅甸和孟加拉国的联合声明中，写明反对任何复兴军国主义的企图，有关措辞显然剑指日本。

面对中国联合友好国家加强施压，日本正持续通过不同渠道反驳中方观点。

共同社6月引述外交消息报道，中国与巴基斯坦表明反对“军国主义卷土重来的图谋”后，日本政府通过日本驻巴基斯坦大使馆向巴方传话，强调日本坚持专守防卫方针，作为和平国家的发展道路并未改变。

据报道，巴方对日本作为和平国家的立场表示理解。巴基斯坦向来亲日，但同时与中国保持密切关系。