（布鲁塞尔综合讯）比利时有史以来最严重的林火持续肆虐，过火面积已达3000公顷，火势正向德国边境蔓延，数百名居民被迫撤离家园。由于灾区地形复杂，欧盟已紧急协调来自三个国家的五架飞机投入扑救。

据路透社和法新社报道，这场林火于当地时间星期五（8月14日）从比利时东部靠近德国边境的高沼地（High Fens）自然保护区内燃起。这是比利时有记录以来规模最大的林火，过火面积较2011年林火的1400公顷扩大逾一倍。截至星期天（16日）早上，火势仍未受控。

受风向变化和浓烟影响，当地政府星期六（15日）下午要求附近多个村庄约600名居民和游客，以及一个儿童夏令营团队撤离。部分撤离人员被安置在附近体育馆，比利时红十字会为他们提供信息以及食物、饮用水等基本物资。

受风向变化和浓烟影响，比利时政府8月15日已封锁林火区域，并要求附近的居民和旅客撤离。（法新社）

比利时已派出超过250名消防员和应急人员投入灭火，邻国德国和卢森堡也派遣人力支援。当地政府发言人警告，火势仍未受控，并有蔓延至民房的风险，救援团队正全力阻止火势进一步扩散。

由于自然保护区内地形复杂，救援团队难以使用常规手段接近火场，灭火行动因此高度依赖空中支援。

比利时已第一时间启动欧盟民事保护机制，请求支援。欧盟委员会人道主义救援与危机管理专员哈贾·拉比卜（Hadja Lahbib）说，欧盟已在星期六调派来自捷克、瑞典和荷兰的三架直升机及两架灭火飞机协助扑救。

拉比卜接受法新社采访时说，这次大火是欧洲气候变化加剧的最新迹象，“野火季从未像今年这样早开始，也从未蔓延到如此高的纬度”。

欧洲正经历今年夏季的第五波热浪，比利时部分地区14日最高气温达到37摄氏度，高温和干燥天气增加了林火快速蔓延的风险。