（华盛顿综合电）美国媒体引述知情人士报道，美国总统特朗普终于批准从自己的政治行动委员会拨出数百万美元，用于支持在11月中期选举中选情告急的共和党候选人。一些高级竞选顾问私下承认，共和党保住参众两院控制权的可能性正在变小。

据美国有线电视新闻网（CNN）星期六（8月15日）报道，特朗普的政治团队仍在讨论最终拨款数额。一名知情者透露，首批资金可能为3000万美元（约3839万新元）；另一名官员则称，最终金额尚未确定。

共和党人极为期待的这笔资金将在未来几周注入，作为最后冲刺11月中期选举的第一波行动。

尽管如此，共和党内部普遍担忧，特朗普等了太久才更直接地介入竞选活动。数月来，共和党议员和政治操盘手一直私下为总统不愿动用自己的巨额资金来帮助全国各地候选人而焦虑。

一名消息人士说：“我们还是有机会保住众议院和参议院的控制权。只是就目前而言，我还不能说我们对此持谨慎乐观态度。”

特朗普也在准备加快竞选行程。一名顾问透露，他计划每周至少前往选情胶着的选区一次，举行一系列集会。共和党长期认为，特朗普亲自出面对于激励“让美国再次伟大”（MAGA）支持者非常关键，他们的投入对共和党的选举表现至关重要。

另一名顾问则说，国内事务和伊朗战争打乱了特朗普原本更频繁的助选计划。特朗普最近告诉心腹助手，希望增加到各地为共和党候选人站台助选的次数。

不过，这名顾问也坦言，总统的热情可能很快消退。“我们看看能维持多久。他一旦开始到各处竞选，就会想：‘我为什么要这么做？我还有其他事情想做。’”

共和党押注关键摇摆州MAGA选民 重振2024大选基本盘

一名与特朗普关系密切的顾问承认，鉴于总统支持率跌至新低，几乎没人指望他能争取到大量独立选民和摇摆选民，而这些选民曾是他2024年在关键摇摆州获胜的重要因素。相反，共和党人认为，他们11月的命运几乎完全取决于能否动员数以百万计通常不参加中期选举的MAGA支持者投票。

国会共和党领导人长期以来一直认为，中期选举的成败在很大程度上取决于特朗普能否重新凝聚2024年大选时的支持者联盟。他们需要特朗普协助在关键战场动员尽可能多的MAGA基本盘选民，尤其是在密歇根州、俄亥俄州和北卡罗来纳州。这些州有关键的众议院和参议院选举，可能决定明年1月国会由谁控制。

不过，CNN报道，近几个月来，特朗普和共和党并没有采取太多措施来激励基本盘。

特朗普的一些顾问认为，伊朗战争正在严重拖累共和党的选情。即使是总体支持特朗普对伊开战的选民，也不愿忍受一场旷日持久且推高国内物价的冲突。可能持续高企的油价尤其损害特朗普的声望，因为油价上涨象征生活开支越来越难以负担，而许多美国人认为，这一情况在本届政府执政期间已经恶化。

在共和党选情面临越来越大压力之际，特朗普近期却一再暗示，中期选举不是他准备操心的问题。他不仅对美国民众的经济焦虑不以为意，也没有把结束伊朗战争列为优先事项；他把更多精力放在自己关注的项目上，而非共和党的整体议程。

一名顾问指出，特朗普不会介入他认为没有胜算的选举。“他不会为一个输家背书，毁掉自己的政治品牌。”

不过，消息人士也说，特朗普非常清楚，如果民主党在11月赢得众议院或参议院控制权，将对他任期最后两年造成极为负面的影响。