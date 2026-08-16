匈牙利总理马扎尔说，一辆波兰巴士星期天（8月16日）凌晨在匈牙利高速公路上翻车，造成12人死亡，至少10人重伤。

法新社报道，警方声明称，这辆从塞尔维亚开往波兰的巴士于凌晨1时（新加坡时间早上7时）在布达佩斯以东迈泽凯赖斯泰什（Mezőkeresztes）附近的M3高速公路上发生事故。

波兰国家灾害管理机构在社交媒体上发文称，这辆巴士载有57名乘客和两名司机，它“驶离道路，冲入路边沟渠，最终侧翻停下”。

机构称，11人当场死亡，另有一人在医院不治身亡。救护部门称，另有37人受轻伤。

赶到现场的消防队和救援人员从车窗将一些被困在车内的乘客救出。灾害管理机构称，最终，救援人员动用两台起重机将巴士从沟渠中吊出。

这是自2003年匈牙利希奥福克（Siofok）发生火车撞上德国旅游巴士、造成33人死亡的事故以来，匈牙利发生的最严重交通事故。

马扎尔在社交媒体上说：“我向遇难者家属致以最诚挚的慰问。感谢所有参与救援行动的人员。”

波兰外交部长西科尔斯基在社媒平台X上发文称，这是一起“涉及波兰游客的悲惨巴士事故”。“领事部门正在采取行动，我们正与匈牙利当局保持联系。”

波兰总理图斯克证实，事故造成12人死亡。