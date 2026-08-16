波兰巴士在匈牙利翻车 12人死亡
8月16日，一辆载有游客的波兰巴士在匈牙利迈泽凯赖斯泰什附近的高速公路上偏离车道并翻车，消防员正在事故现场进行救援。 （路透社）
匈牙利总理马扎尔说，一辆波兰巴士星期天（8月16日）凌晨在匈牙利高速公路上翻车，造成12人死亡，至少10人重伤。
法新社报道，警方声明称，这辆从塞尔维亚开往波兰的巴士于凌晨1时（新加坡时间早上7时）在布达佩斯以东迈泽凯赖斯泰什（Mezőkeresztes）附近的M3高速公路上发生事故。
波兰国家灾害管理机构在社交媒体上发文称，这辆巴士载有57名乘客和两名司机，它“驶离道路，冲入路边沟渠，最终侧翻停下”。
机构称，11人当场死亡，另有一人在医院不治身亡。救护部门称，另有37人受轻伤。
赶到现场的消防队和救援人员从车窗将一些被困在车内的乘客救出。灾害管理机构称，最终，救援人员动用两台起重机将巴士从沟渠中吊出。
这是自2003年匈牙利希奥福克（Siofok）发生火车撞上德国旅游巴士、造成33人死亡的事故以来，匈牙利发生的最严重交通事故。
马扎尔在社交媒体上说：“我向遇难者家属致以最诚挚的慰问。感谢所有参与救援行动的人员。”
波兰外交部长西科尔斯基在社媒平台X上发文称，这是一起“涉及波兰游客的悲惨巴士事故”。“领事部门正在采取行动，我们正与匈牙利当局保持联系。”
波兰总理图斯克证实，事故造成12人死亡。