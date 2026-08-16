哈马斯一名官员告诉法新社，哈马斯代表团星期天（8月16日）将与埃及情报局长举行会晤，讨论如何推进实施加沙战后重建计划。

哈马斯曾在7月下旬说，准备将武器移交给一个即将成立、负责管理加沙的技术委员会。但以色列总理内坦亚胡予以拒绝，并誓言在哈马斯完全解除武装之前，以色列军队不会从加沙撤军。

由哈马斯领导人哈亚率领的代表团于星期六晚抵达埃及，美国总统特朗普的特使库什纳随后也将到访。

这名哈马斯官员说，代表团将在埃及阿拉曼市与埃及情报局长拉沙德会晤。

他补充说，会谈将涵盖“谈判的最新进展以及为迫使以色列遵守并执行协议所做的努力”。

“代表团将向埃及官员通报以色列违反停火协议的情况，哈亚将强调哈马斯运动的承诺和准备，一旦以色列宣布履行协议，哈马斯将立即执行。”

另一名哈马斯消息人士告诉法新社，哈马斯谈判代表团、和平委员会加沙事务高级代表姆拉德诺夫和美国官员正在安排在库什纳访问埃及期间举行会晤，讨论与协议相关的障碍。

消息人士补充说，目前正在与埃及、卡塔尔和土耳其的调解人进行接触，“以迫使以色列遵守协议”。

库什纳计划本周访问以色列和埃及，试图弥合内坦亚胡拒绝的加沙计划中的分歧。