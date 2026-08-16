比利时东部一个自然保护区发生了这个国家现代史上最大规模的山林火灾，消防员星期天（8月16日）正等待空中支援来帮助控制火势。

法新社报道，据地区政府星期天早晨发布的最新消息，超过250名消防员和应急人员连夜投入了灭火工作。

当局表示，高芬斯（High Fens）公园的这场大火于星期五（14日）爆发，起火原因至今不明，当天过火面积为80公顷；星期六（15日）早上，过火面积跃升至850公顷；到星期天清晨，过火面积已达3000公顷。

这场大火爆发于一片脆弱的泥炭地和松树林地带。由于公园靠近德国边境，两国的附近地区都被浓厚的黄色烟雾笼罩，邻近两个村庄的部分居民被疏散。

目前尚无房屋受损，但火势仍未得到控制。

当局说，星期天仍有多处火线活跃，风向不断变化，且沼泽地的地形复杂，导致灭火行动“尤为困难”。

沼泽地由石楠地、泥炭沼泽和架高的木栈道组成，重型车辆行驶时容易陷入泥潭，消防员难以近距离灭火。

多个欧洲国家的空中增援部队星期天起投入行动。当日上午，有人目击比利时联邦警察的直升机和荷兰的飞机在附近湖泊取水。捷克的增援直升机和瑞典的灭火飞机将于当天晚些时候投入行动。

欧盟委员会委员拉赫比卜接受采访时说，挪威和德国也可能派遣空中支援。

比利时首相韦弗在社交媒体上写道：“感谢我们的欧洲伙伴提供的援助。”