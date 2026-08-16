（华盛顿综合电）美国财政部长贝森特日前说，美国正准备对伊朗实施前所未有的经济孤立措施，但由于伊朗目前已受到海上封锁与严厉制裁，批评者对此举能否奏效持怀疑态度。

彭博社分析文章指出，特朗普政府确实拥有进一步向德黑兰施压的手段，但问题是，这些选项可能会产生反作用，波及美国自身经济。

美国未透露将采取的具体措施，但一个潜在手段是对为伊朗石油贸易提供融资的中国大型银行下手。中国购买伊朗超过90%的出口石油，制裁协助这些交易的实体，能直接削减德黑兰的石油收入。

不过，在美国总统特朗普与中国国家主席习近平预计于9月会晤之际，美国制裁中国企业或金融机构，将进一步加剧两国紧张关系。限制伊朗原油进入市场，也将推高已处于高位的油价。

美国也可威胁对其他与伊朗有商业往来的实体出台二级制裁措施。这种做法虽能进一步向俄罗斯和中国施压，但也可能波及伊朗周边国家的企业和金融机构，包括土耳其等美国合作伙伴。

帮助伊朗把石油所得转回国内的外汇兑换机构，也是美国可瞄准的目标。但伊朗多年来一直在建立替代渠道，绕开正规金融体系转移资金。这类措施预料只会促使相关交易转向新的中间商、其他货币或数码资产。

美国也可尝试没收处于美国司法管辖范围内的伊朗资产。但这类资产可能有限，且与冻结资产相比，没收资产在法律和外交层面都更复杂。由于伊朗大量海外财富存放在第三国，华盛顿须得到相关外国政府配合，才能扣押这些资产。

美国还可考虑比海上封锁更广泛且全面的措施，即不仅针对个别船只，而是对支持这些运输活动的企业、码头和其他基础设施也采取类似行动。

上述手段并非美国的全部选项，特朗普政府可能同时采用其中多种手段，也可能采取完全不同的策略。

不过，彭博经济研究分析师肯尼迪认为：“除非总统决定把应对伊朗威胁置于其他所有问题，尤其是中国问题之上，否则任何行动都不太可能使伊朗的战略考量出现实质改变。”

特朗普政府弱化对伊朗战争目标

美国有线电视新闻网（CNN）分析则指出，特朗普政府已进一步弱化对伊朗战争的目标，这表明美国可能准备退而求其次，甚至做出大幅让步。

美国此前为伊朗战争制定一系列强硬目标，包括迫使伊朗投降、实现政权更迭、确保伊朗永远无法获得核武器、终止伊朗对中东代理组织的支持等。

然而，副总统万斯周四（8月13日）接受福克斯新闻采访时却只列出两个目标，第一是确保美国石油和天然气价格低廉，第二是确保伊朗无法得到核武器。

万斯首次把能源价格稳定列为战争目标，还把伊朗不能得到核武器摆在第二位，引起外界关注。特朗普曾称，美国人民的经济困境不会影响他对这场战争的考量。

考虑到霍尔木兹海峡在战事爆发前本来就是开放的，把稳定能源价格列为目标，实际上只是寻求回到战前状态。这显示，特朗普政府似乎准备在远远无法实现最初目标的情况下退场。