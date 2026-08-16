（布加勒斯特综合电）罗马尼亚当局说，一架无人机非法侵入罗马尼亚领空后被击落。这是今年罗马尼亚上空被击落的第四架无人机，北约方面表明时刻保持警惕，已做好应对任何威胁的准备。

罗马尼亚国防部星期天（8月16日）说，一架执行北约空中警戒任务的西班牙F-18战斗机，当天击落一架入侵罗国领空的无人机。

北约军事总部发言人、美国陆军上校奥唐纳说：“这起事件的更多细节仍在调查中，但涉事无人机似乎属于俄罗斯。”

罗马尼亚国防部没透露无人机来源，只说它从邻国摩尔多瓦进入罗国境内，西班牙战机在凌晨5时01分（新加坡时间上午10时01分）将它安全击落。无人机碎片落在罗国境内加拉茨地区靠近乌克兰边境的一处无人居住区。

罗马尼亚是北约成员国，与乌克兰接壤，两国之间有614公里的陆地边界。过去四年的俄乌战争期间，罗马尼亚多次报告本国领空遭俄无人机侵犯，黑海海岸也曾出现水雷，威胁到重要的贸易和能源航线。

今年7月，罗国F-16战斗机击落三架侵犯领空的俄无人机。5月，一架俄无人机在夜间袭击乌克兰期间，坠毁在罗国东南部城市加拉茨的一栋公寓楼，造成两人受伤。

俄乌双方近期都加大无人机互袭力度。据俄地方官员报告，乌方星期天出动数百架无人机袭击俄首都莫斯科地区，造成至少一人死亡。乌克兰首都基辅和其他城市同日遭俄方导弹袭击，基辅市长报告三人死亡，十几人受伤。