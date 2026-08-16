一名外交消息人士称，美国总统特朗普的特使星期天（8月16日）在开罗会见埃及、卡塔尔和土耳其的调解人，以推进加沙和平计划。与此同时，以色列仍在空袭加沙地带。

路透社报道，这名外交官说，哈马斯官员出席了与调解人的部分会谈，以及与总统特使兼女婿库什纳、特朗普和平委员会加沙特使姆拉德诺夫的会谈。

一名以色列高级官员说，库什纳和姆拉德诺夫计划于星期一（17日）与以色列总理内坦亚胡会面。内坦亚胡8月9日曾说，特朗普的加沙和平计划“令人无法接受”。

以色列空袭致加沙多人受伤

一名官员说，以色列对华盛顿要求停止对加沙哈马斯武装人员进行定点清除感到担忧，因为哈马斯正在重建力量。

以色列军方星期天说，其战机在加沙南部汗尤尼斯袭击了一名武装分子。加沙地带的医护人员称，空袭击中一个帐篷营地，造成至少五人受伤。

以色列军方称，另一次空袭的目标则是另一名武装分子。空袭击中加沙中部努塞拉特难民营的一处公寓，造成多人受伤。

此前，哈马斯领导人哈亚在开罗会见埃及情报局长拉沙德。埃及总统塞西的办公室说，库什纳此前曾与塞西会面。

特朗普上个月宣布，他提出的结束战争的计划取得突破性进展，以色列和哈马斯均已同意计划。