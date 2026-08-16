据伊朗《沙尔格报》报道，伊朗议会星期天（8月16日）批准一项法案的框架，法案将接受“敌视伊朗”媒体采访和沟通的行为定为犯罪。这主要包括美国或以色列媒体，以及由这两国资助的媒体。

路透社报道，伊朗议会司法和法律委员会成员萨拉里说，这项法案旨在打击外国情况影响，但具体条款尚未经过辩论和批准。

根据法案，与这类媒体进行采访或参与讨论将被禁止，违者将被判处六个月至两年监禁。

接受其他外国媒体的采访须向情报部报告，而未经外交部书面许可，与外国大使馆、外国组织办事处或其他非伊朗机构接触将被处以罚款并剥夺某些社会权利。

拟议的立法还加重了对在外国人指示或监督下实施的经济犯罪的处罚，禁止未经情报部批准向外国人提供信息，并限制与名单之外的外国机构开展科学合作。

法案规定，对在外国情报机构指示下提出损害伊朗安全或独立的政策或立法提案的行为，处以最高30年监禁。

这并非伊朗首次将与外国实体的合作定为犯罪。在与以色列发生为期12天的战争后，伊朗于2025年通过一项法律，对涉嫌与敌对国家合作的行为施以更严厉的处罚。

本月，伊朗摄影记者莫艾里因被指控接受“敌对媒体”的采访，以及向与美国和以色列有关联的组织提供照片，被判处15年监禁。