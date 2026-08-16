希腊雅典附近萨拉米斯岛的消防部门称，岛上两处海滩星期天（8月16日）发生火灾，造成两人死亡，数百人被疏散。

法新社报道，消防部门发言人说，在岛屿南部佩里斯特里亚海滩“找到两具遗体”。此前一小时，消防部门宣布数百人已被紧急疏散。

消防部门副发言人阿托皮奥斯告诉希腊国家电视台ERT：“岛上有数百名游泳者和常住居民，我们已发布疏散令。”

阿托皮奥斯说，由于火灾几乎同时发生在岛屿南部和东部的两处热门海滩，即佩里斯特里亚和塞利尼亚，民防部在短时间内连续发布四项疏散令。

他说：“这是一场棘手的火灾……发生在居民区内。”

阿托皮奥斯说，部分道路仍然开放，警方已在现场引导民众安全撤离。

据希腊国家通讯社ANA报道，有九人因烧伤需要接受治疗。

萨拉米斯位于雅典以西，拥有约3万7000名居民，其中许多是老年人。官员称，星期天的海滩上人山人海。

萨拉米斯副市长西奥多里斯·扎尼斯告诉电视台，当地官员正努力阻止塞利尼亚的火势蔓延至山上，并与其他火势汇合。

官员称，大火正在松树林和灌木丛中燃烧。

阿托皮奥斯说，消防部门已调集约200名消防员、近50辆消防车、六架飞机和七架直升机，并从希腊大陆紧急调集增援力量。

希腊海岸警卫队说，已向萨拉米斯岛派遣七艘巡逻艇，并已调集包括渡轮在内的其他几艘私人船只。

海岸警卫队发言人巴拉苏卡斯告诉ERT电视台：“到目前为止，已有约90人通过海路撤离。”