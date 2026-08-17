（华盛顿彭博电）在美国，随着人工智能（AI）日益普及，越来越多雇主要求雇员具备AI技能，这使员工对AI的焦虑感急剧上升，对速成培训项目的需求也随之激增。

根据全美高校与雇主协会的数据，自去年秋季以来，期望入门级员工具备AI技能的雇主数量增长了近两倍。

2022年，在聊天机器人ChatGPT推出之前，专业证书市场中仅2%与AI相关。但根据劳动力数据库Revelio Labs的数据，到2026年，短期AI培训项目的市场份额已占据证书市场的近三分之一。

华盛顿政策制定者正鼓励学校和企业推出更多项目，以促进劳动力培训。一些雇主甚至愿意自掏腰包，帮助员工为他们眼中迫在眉睫的未来做好准备。高校也在争先恐后地抓住这一机遇，押注短期证书课程，尤其是AI领域，以提振日渐萎缩的收入。

目前美国许多大学面临入学人数下降和商业模式受威胁的困境：国际学生转向其他地方，收费高昂的研究生项目岌岌可危，数十亿美元的联邦研究经费也充满变数，而证书课程有助于填补这些缺口。

非营利组织Credential Engine去年发布的数据显示，美国证书项目的数量几乎是学位项目的两倍，美国人每年为此支付约2.3万亿美元（约2.94万亿新元）。专注于未来工作领域的智库Burning Glass的数据显示，去年颁发的所有证书中，AI相关证书约占16%；2022年这一比率仅略高于1%。

不过，Burning Glass的劳动力战略董事总经理莱登指出，许多新涌现的AI短期培训班所教授的内容，不一定与现有的工作岗位相匹配。一些课程是围绕谷歌、微软和OpenAI等主要AI实验室的产品构建的，对于使用不同平台的岗位而言，实用性可能有限。