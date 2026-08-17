美国总统特朗普说，他对美国参与亲密盟友韩国的联合军事演习“感到不满”，并正在缩减旨在威慑朝鲜的演习规模。

特朗普星期天（8月16日）在社交媒体Truth Social上发文说：“基于我与朝鲜领导人金正恩的良好关系，我对美国很久以前就同意参与韩国的联合军演感到不满。”

他继续说道：“这些演习不仅耗资巨大，而且其中大部分费用由美国承担，而且还向一个自特朗普担任总统以来一直对美国不构成威胁、保持尊重态度的国家，发出完全不恰当且充满敌意的信号。”

特朗普补充说，取消演习为时已晚，因此他已命令战争部长赫格塞斯“大幅缩减”演习规模。

他也指出，他最近要求韩国与美国一起推动“伊朗无核化”，但遭到韩方拒绝。

为期11天的“乙支自由护盾”（Ulchi Freedom Shield）联合军演于星期一（17日）开始，是韩国军队及美国盟友夏季的例行训练，旨在增强防御拥有核武器的朝鲜的能力。

朝鲜一直对此类演习感到愤怒，并谴责这是为入侵朝鲜的预演。

特朗普在第一任总统任期内曾与金正恩举行历史性的直接会谈，但最终未能解决朝鲜的核武器计划。他上一次与金正恩会面是在2019年。

上周，美韩联合司令部发言人唐纳德说，这次演习将模拟与在俄乌战争中身经百战的朝鲜军队作战。

他说，这次演习将动用1万8000名韩国士兵，以及驻韩美军2万8500名士兵，重点演练无人机作战、GPS干扰以及网络攻击等技能。

韩国总统李在明自去年6月上任以来，立场与鹰派前任截然不同，他向平壤提出无条件对话的提议，但朝鲜领导层至今仍未回应李在明的多次提议。

1950年至1953年由朝鲜发动的战争以停战协定而非和平条约结束，因此朝韩两国在技术上仍处于战争状态。