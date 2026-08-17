韩国遭遇暴雨袭击，庆尚南道巨济市发生泥石流，掩埋一栋公寓楼一层，造成20多人受困，至少一人死亡，目前搜救工作仍在进行中。

据《韩国中央日报》报道，庆尚南道巨济市一个居民区星期一（8月17日）凌晨4时42分左右（新加坡时间凌晨3时42分）发生山体滑坡，泥石流倾泻而下冲入一栋公寓楼的一楼。

当局赶往现场，救出三名受困在被掩埋一层的居民，其中一人昏迷不醒，他随后被宣告死亡。

当局认为可能还有更多人被困，目前仍在现场进行救援。

事发当天清晨，巨济地区降雨量高达每小时100毫米，引发水库溢流和河流洪水泛滥的担忧。

巨济市政府凌晨2时42分发布紧急通告，警告文洞水库面临严重溢流风险，并敦促附近居民立即撤离至地势较高的地方。高岘溪水位急剧上升，市政府禁止所有车辆和行人通行。

截至早上8时，约有70名巨济居民已撤离至安全区域。由于排水沟堵塞，包括上洞洞、水阳洞和上平洞在内的市中心区域道路多次被淹，约20条道路封锁。市内公交车、长途汽车和出租车都已停运。

此外，高岘洞和长胜浦洞等地区约1500户居民和商户停电，进一步影响居民的生活。

另据《朝鲜日报》报道，韩国消防厅消息，截至星期一凌晨4点30分，巨济共有154人需要救援或疏散。其中，面临山体滑坡风险的人数最多，达101人；其次34人房屋被淹、八人受困房屋内、八人受困车内，以及面临火灾风险的三人。

阿州洞益率村约100名居民因山体滑坡风险正在紧急疏散。

釜山和庆南道周边地区也发生600多起灾害。道路阻塞最为常见，达332起；其次是208起房屋被淹、33起树木倒塌，以及30起土体塌陷和落石。

为迅速有效应对各地发生的洪水和交通中断事件，行政安全部于星期一启动中央灾害安全对策本部第一阶段运作。

自星期六（15日）以来，强降雨持续至今，庆尚南道巨济市累计降雨量达782.5毫米，最大降雨量达每小时124.5毫米。其他地区也出现极端强降雨，釜山江西区降雨量达101.5毫米，庆尚南道统营市降雨量达97.4毫米。