伊朗总统佩泽希齐扬说，两个月前伊朗和美国签署的旨在结束冲突的谅解备忘录，是伊方在“维护尊严、展现实力”的基础上达成的，“没有向敌人屈服”。

新华社报道，伊朗总统府网站星期天（8月16日）发声明说，佩泽希齐扬当天在首都德黑兰参加伊朗全国教育部门负责人会议时，作上述表态。

他强调，这份谅解备忘录是经过深思熟虑和专家深入讨论后起草的。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫星期六（15日）晚上在一场活动上对媒体说，伊美签署的谅解备忘录是一份为国家赢得荣誉、巩固伊朗在外交领域取得胜利的文件。

卡利巴夫说，伊朗人民和军队不仅“使美国与犹太复国主义政权遭受彻底失败，还挫败敌对侵略势力公开宣布的各种图谋”。

6月17日，美国和伊朗公布谅解备忘录正式文本。根据这份文件，美伊承诺在60天内进行谈判并达成最终协议。

然而，美军7月7日和8日以回应伊朗袭击通过霍尔木兹海峡的商船为由，连续两天对伊朗发动军事打击。伊朗则向美方在巴林、科威特、卡塔尔和约旦等国的设施发动导弹和无人机袭击。

美国总统特朗普7月8日在土耳其参加北约峰会时说，他认为美国和伊朗达成的谅解备忘录“已终结”。同一天，伊朗外交部发表声明，认为美军接连袭击伊朗严重违反伊美谅解备忘录。