最新民调显示，多数美国选民对总统特朗普处理经济和生活费问题的表现日益不满，并认为特朗普执政期间自身生活状况有所恶化。

《金融时报》星期天（8月16日）公布研究公司Focaldata进行的民调，超过53%的登记选民认为，自特朗普去年1月重返白宫以来，他们的财务状况有所恶化。

其中，近57%的独立选民和近四分之一的共和党支持者也认为，他们在特朗普执政期间的生活状况更糟。

民调也显示，民主党在就业和经济问题上占据优势，而这些问题长期以来被视为共和党的优势所在。

就在几天前，美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月份的通胀率有所缓和，但仍处于高位。

消费者价格指数则环比上涨0.1%，同比上涨3.4%。

布鲁金斯学会高级研究员韦斯特告诉新华社：“通货膨胀超过工资增长，人们难以支付账单。许多人感到生活捉襟见肘，无力承担食品、汽油和医疗保健等费用。”

民众对经济的普遍感受是负面的，这可能会在中期选举中对共和党不利。

新罕布什尔州圣安塞尔姆学院政治学教授加尔迪耶里说：“我们看到的是，无论经济指标如何显示，公众普遍对经济感到不满。”