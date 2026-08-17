刚果（金）伊波拉疫情已造成2325人死亡，超过2018年至2020年疫情的死亡人数，成为该国历史上最致命的疫情。

路透社报道，刚果（金）公共卫生研究所星期天（8月16日）发布最新报告称，确诊病例已上升至4945起，其中过去24小时新增101起病例。

这次疫情是刚果（金）历史上的第17次伊波拉疫情。按确诊病例数量计算，已成为该国历史上规模最大的一次。

最新政府数据显示，死亡总人数已超过2018年至2020年疫情的2299例。

疫情正式宣布暴发约三个月后，目前规模仅次于西非2014年至2016年的伊波拉疫情。世界卫生组织数据显示，当时几内亚、利比里亚和塞拉利昂共录得2万8616起病例和1万1310人死亡。

西非那次疫情从宣布暴发到死亡人数突破1000人，历时近五个月；相比之下，刚果（金）这次疫情不到三个月内，死亡人数便突破2000人。

这次疫情由本迪布焦型伊波拉病毒（Bundibugyo virus）引起，目前尚无获批准的疫苗或治疗方法。

疫情于5月15日正式宣布后持续加剧，医疗基础设施薄弱、社区抵触以及局势不稳定，都阻碍了病例识别和应对工作。

政府数据显示，确诊感染者的病死率，即确诊患者最终死亡的比例，已从六月初约20%升至46%，意味着目前近半数确诊患者最终死亡。

专家说，这一趋势并不意味着病毒的致死性提高，反而反映出疫情监测、病例发现和医疗服务可及性仍存在严重不足。“通常而言，随着疫情持续，接触者追踪工作改善，患者能够更早被发现和接受治疗，病死率应该逐渐下降。”

近期随无国界医生组织前往刚果（金）工作的公共卫生专家帕里什说：“但我们目前仍发现许多病例太迟才被发现，此时治疗成功的可能性已经降低；其中许多人甚至是在社区内死亡后才被发现。”

这次疫情早前曾蔓延至邻国乌干达，但当地政府成功将死亡人数控制在两人、确诊病例控制在20起，并于上个月宣布当地疫情结束。

伊波拉病毒可通过直接接触感染者生前或死后的体液传播。患者可能出现发烧、呕吐、腹泻，严重情况下还会出现体内及体外出血。



