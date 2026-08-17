黎巴嫩经历了数月来最惨烈的一天战斗，给陷入僵局的美国和伊朗谈判带来巨大压力。

彭博社报道，以色列国防军星期天（8月16日）宣布，此前一天在黎巴嫩南部打死了真主党高级指挥官哈桑·阿拉（Abu Hassan Alaa）。以色列这次行动共造成11人身亡，是双方6月初达成停火协议以来伤亡最惨重的一次。

以色列总理内坦亚胡说，这次打击是对真主党星期六（15日）发动袭击的报复，这次袭击造成三名以色列士兵受伤。

以色列也警告，如果受到威胁，将再次打击伊朗的这一代理组织。

周边地区的冲突可能会使华盛顿与德黑兰看似陷入僵局的谈判变得更加复杂，美国和伊朗6月达成的临时停火协议将于星期一（17日）正式到期。

特朗普7月时已警告，停火协议实际上已“终结”，当时美伊正展开针锋相对的打击。伊朗则一直声称，以色列对黎巴嫩的打击违反协议。

美伊在霍尔木兹海峡问题上尚未看到明确的解决路径，而美国正准备对伊朗祭出史无前例的“经济孤立”计划。

特朗普早前接受福克斯新闻采访时说，美国计划对伊朗经济实施强力打击，并称他不在意这场冲突是否会在11月美国中期选举前结束。

伊朗和阿曼似乎正在敲定一份“航运路线图”，作为如何管理海峡交通的更广泛协议的一部分，但美国并未参与相关讨论，而且也不太可能同意任何不恢复该水道自由通行的条款。

伊朗外长阿拉格齐说，与阿曼达成的协议并不意味着海峡将重新开放，且该协议与伊美之间通过卡塔尔和巴基斯坦作为斡旋方进行的沟通是两回事。