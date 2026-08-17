美国“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰已超过200天未停靠港口，美国中央司令部司令库珀赞扬舰员展现“坚韧”。

路透社报道，库珀星期天（8月16日）在社交媒体发文说，他近日登上“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰，并形容这次经历“令人肃然起敬”。

他说，“林肯”号航空母舰的心理健康病例数量，是美国海军11艘现役航空母舰中最低的。他赞扬舰上领导层优先关注舰员的心理健康和抗压能力。

库珀称，长期在海上服役并不适合每一个人，“确实充满独特的挑战和艰辛”。

近日，“林肯”号航母被曝因高强度作战节奏和长期部署，存在生活条件和心理健康问题，舰上甚至有多人精神崩溃试图跳海。美军中央司令部上周发表声明证实，“林肯”号航母上一名水兵8月3日坠海，已被救起。

据民主党国会议员早前透露，“林肯”号已超过200天没有停靠港口，创下现代以来连续在海上航行天数的纪录。此前，舰员家属对舰上情况日益恶化表达担忧，促使民主党议员要求当局作出解释。

“林肯”号去年11月离开母港圣迭戈，随后被调往中东，为美国在对伊朗战争中的军事行动提供支援。舰上约有5000名水兵和海军陆战队员。

美国战争部长赫格塞斯早前说，有关舰上状况的报道“完全歪曲”实际情况。

美国总统特朗普上星期五（14日）也淡化外界对航母部署时间过长的担忧，称这段部署时间“远远不够长”。