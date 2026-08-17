美国社运人士已绝食15天，以此敦促马萨诸塞州州长希利增加拨款，应对日益缩减的食品券计划。

路透社报道，63岁的威尔斯-奥吉尔维表（Liz Wills-O’Gilvie）目前只摄入水、电解质和葡萄糖片。她希望通过绝食，引起社会关注“补充营养援助计划”（SNAP）削减后日益严重的粮食不安全问题。

她目前因绝食已无法开车。“我知道饥饿是什么样子，也知道那是什么感觉。”

威尔斯-奥吉尔维患有红斑狼疮和低血糖症，并称打算无限期继续绝食。“我不能让大家失望。”

美国农业部数据显示，自美国总统特朗普在2025年税收与支出法案中对SNAP进行大幅改革以来，全美已有超过530万人失去食品券福利。

随着粮食不安全问题加剧、食品杂货价格上涨，美国低收入家庭的生活压力日益增加，而11月中期选举也即将到来。美国各州纷纷加快落实相关改革措施，一些州还收紧SNAP申请程序，以避免因福利计算错误而面临新的联邦处罚。

负责管理SNAP的马萨诸塞州过渡援助部门（DTA）说，目前领取福利的人数减少近18万2000人，包括近6万5000名儿童。

特朗普法案通过后，希利去年7月成立州反饥饿工作组，并任命威尔斯-奥吉尔维加入。她说，自己上周曾与希利会面，州长告诉她正在处理有关问题。

DTA数据显示，该机构目前每天接到的电话比去年增加9%，其中约47%的来电无法接通，高于此前约37%。

DTA发言人说，今年初以来已聘请118名新的个案工作人员，并采取其他措施帮助民众继续领取SNAP福利。“我们将继续竭尽所能，确保家庭、老年人、退伍军人和残障人士能够获得所需的食品援助。”