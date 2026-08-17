美国金融机构摩根大通日前发布最新报告预计，全球食品价格通胀率将从今年上半年的2.8%提升至明年上半年的5%。这家机构说，下一次全球通胀冲击可能不会出现在加油站，而是在超市的食品货架。

这份报告题为《粮食安全就是国家安全：一场叠加的风暴》。

摩根大通在报告中警告，中东战事导致霍尔木兹海峡通行受阻，加之强厄尔尼诺可能造成农作物减产，多重因素叠加将冲击农业生产，导致食品价格在2027年上半年居高不下。

主持这项研究的经济学家森蒂瓦尼说，由于化肥等农业生产资料运输受到影响，全球农作物价格上涨仍未见顶。她认为，今年全球能源供应面临的冲击可能会让“超级厄尔尼诺现象”给食品价格带来的冲击加倍。

报告预计，2027年上半年食品价格通胀率将达到5%，推动整体通胀率上升0.6个百分点。

新华社报道，报告分析，在亚洲、非洲和拉丁美洲的部分地区，农业对天气变化更为敏感，食品在居民消费中占比更高。这些因素都导致新兴市场经济体将在此次冲击中受到最严重的影响。

报告认为，那些原本就缺乏食品的弱势群体需要获得更多帮助以应对此次危机。数据显示，去年全球约有6亿4500万人面临饥饿，约21亿人面临中度或重度食品不安全，占全球总人口的25.8%。

此前，联合国粮食及农业组织发布报告显示，7月全球食品价格指数环比上涨幅度达到2023年1月以来新高。高盛公司、汇丰银行等机构也多次发布报告，提示各国警惕全球食品价格上涨。