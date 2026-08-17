美国30个州联合起诉社交媒体巨头Meta，要求公司针对未成年用户取消Instagram和脸书的点赞数、无限滚动、视频自动播放和阅后消失内容，并修改推荐算法。

案件将于星期二（8月18日）开审，若Meta败诉，这些已成为社交媒体日常使用核心的功能都可能被迫改变，公司还可能面对高达1万亿美元（约1万2700亿新元）的索赔。

英国广播公司（BBC）报道，这起诉讼由包括加利福尼亚州和纽约州在内的30个州于2023年提出，涉及多项联邦和州儿童隐私法规。各州认为，Meta明知旗下平台可能对年轻用户造成伤害，却仍利用相关功能让儿童和青少年长时间停留在平台，以扩大用户群和商业收益。

诉方要求Meta对未成年用户使用Instagram和脸书的方式作出一系列改变，包括取消点赞数和无限滚动、停止视频自动播放，并调整被指会刺激用户持续使用平台的推荐算法。

各州还要求Meta建立家长验证机制、移除部分会改变用户外貌的图片滤镜、禁止未成年用户开设多个账号，以及取消Instagram Stories等阅后消失内容。诉方认为，这些如今已成为社媒日常体验的功能，很多本身就是为了提高使用频率和延长用户停留时间。

Meta否认相关指控。公司发言人说，Meta不同意各州提出的说法，并相信庭审证据将证明，公司长期以来一直致力于保护和支持年轻用户。

由于参与诉讼的30个州人口合计接近全美三分之二，一旦诉方胜诉，Meta即使面对的是州政府提出的要求，也很可能须在全美范围调整平台设计。

Meta近期已在另一宗类似案件中败诉。新墨西哥州一名法官早前裁定Meta须合计支付9亿4200万美元罚款，并要求公司针对18岁以下用户取消点赞数、限制青少年通过平台发送或接收裸体内容，以及把推送通知限制在特定时段。

法官更首次把Meta平台形容为一种“公共滋扰”，认为社交媒体造成的危害类似工厂污染空气，会对整个群体产生影响，并指平台长期运作方式是当地乃至其他地区青少年心理健康危机的成因之一。Meta已表明将提出上诉。

点赞功能尤其成为此次诉讼的焦点。诉方援引Meta内部研究称，点赞数会促使年轻用户进行“社会比较”，即通过他人在网上展示的生活和外貌衡量自身价值，而这种现象与孤独感增加、身体形象恶化和负面情绪有关。

Meta称，公司已就30州诉讼提交超过200万份文件。各州律师接下来将力图证明，Instagram和脸书部分核心设计不仅让未成年用户更难减少使用时间，也对他们的心理健康造成广泛影响。

若法院最终支持诉方要求，这起案件的影响将远超罚款本身。点赞、无限滚动、自动播放和算法推荐都是当今社交媒体最核心的设计，一旦Meta被迫针对年轻用户取消或重做这些功能，Instagram和脸书的使用体验可能因此出现自成立以来最重大的变化之一。