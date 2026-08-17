刚果民主共和国伊波拉疫情持续恶化，上周平均每28分钟就有一人死亡，累计死亡人数已达2325人，超过2018年至2020年疫情的2299人，成为该国历来最致命的伊波拉疫情。

彭博社报道，刚果国家公共卫生研究所星期天（8月16日）说，自今年5月宣布暴发疫情以来，确诊病例已接近5000起。疫情目前约每20天翻一倍，医疗体系和救援资源承受巨大压力。

联合国负责人道主义事务的副秘书长弗莱彻（Tom Fletcher）警告：“伊波拉正在刚果民主共和国占上风。”他说，要扭转局势，当局和援助组织必须把安全埋葬队伍增加一倍、治疗能力扩大两倍，并加强接触者追踪和疫情管理。

联合国已额外拨款3050万美元（约3900万新元）用于抗疫，并增派20名人道主义工作人员前往疫情中心。世界粮食计划署也扩大对伊波拉治疗中心的粮食援助。

疫情也冲击普通医院。北基伍省专门收治疑似病例的床位截至星期六（15日）已全数占满，一些患者只能被隔离在并非专门收治伊波拉病例的医疗设施中。

世界卫生组织说，截至8月9日，至少155名医护人员感染病毒，其中45人死亡，反映指定治疗中心以外的感染防控仍有明显缺口。