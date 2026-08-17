美国知情官员称，应美国总统特朗普要求，美国海军再次考虑对“福特”级航母作出重大设计调整，将舰岛向舰体中部移动，此举预计将耗费数十亿美元并延长交付周期。此前，特朗普要求新航母弃用电磁弹射系统。

美国《华盛顿邮报》日前引述多名知情官员的话报道，由于特朗普对“福特”级航母的外观“存在担忧”，希望其更接近二战时期的航母设计，美国海军正考虑将新航母上舰岛位置从原来的后方调整为更靠近舰体中部的位置。

报道说，美国海军方面认为，这一改动可能成本高昂且耗时漫长。实际上，特朗普第一任期内美海军已就该问题进行过研究。评估显示，移动舰岛位置预计将增加数十亿美元的重新设计成本，并导致航母交付周期大幅延长。

报道引述美官员的话说，舰岛靠后可以为舰载机提供更多停放空间，缩短其起飞时间，并降低返航时遭遇的风险，提高着舰安全性。美国智库哈德逊研究所专家布赖恩·克拉克说，改动舰岛位置属于“重大设计调整”，将影响航母的浮力和重量。

这是特朗普推动的第二项重大航母设计改动。8月13日，他下令第四艘“福特”级航母弃用电磁弹射系统，恢复使用老式的蒸汽弹射。

美国国会预算办公室及美国海军的数据显示，美国计划在未来40年内建造最多10艘“福特”级航母。