（纽约综合电）欧洲干旱天气已经持续三个月，不仅今年秋季的收成受冲击，还可能波及明年的作物生产，因地缘政治动荡而收紧的全球粮食供应面对更大的压力。

欧洲从今年5月以来已出现多轮异常热浪，扰乱农作物收成。由于担心旱情会影响明年的收成，一些农民推迟播种，或重新评估种植规模。

通常在8月和9月播种的油菜籽料首当其冲。如果苦旱持续，秋季播种的小麦、大麦和黑麦生产也可能受影响。

与此同时，美洲和亚洲等太平洋周边地区正面对异常强烈的厄尔尼诺现象冲击。

此前，俄乌战争与中东战争已给全球粮食供应带来巨大冲击。近期，俄罗斯与乌克兰加大袭击对方在黑海的粮食基础设施和船只，当地粮食运输状况令人担忧。

另一条运输要道霍尔木兹海峡也仍处于近乎全面封锁的状态，使化肥和柴油等关键农业投入品的价格面临进一步上行的风险。

天气因素和地缘政治形势叠加，导致全球粮仓吃紧。过去两个月，巴黎和芝加哥市场的小麦期货价格已分别上涨约19%和12%，玉米期货价格也大幅升高。

欧洲是全球变暖速度最快的大陆，粮食种植面积25年来不断减少，使欧洲更容易受全球与当地供应冲击的影响。目前，欧洲西北部正遭受第五波热浪席卷，尽管预测再过几天就会有转机，但气象学家、专家和农民警告，补充土壤水分还需持续降雨。

欧洲中期天气预报中心和天气预测公司MetDesk的分析显示，欧洲炎热干燥的天气可能持续到10月份，到11月份才会转为多雨天气，但对于许多种植户来说，这可能太晚了。

另一方面，一直是世界重要粮仓的黑海地区出口受阻，亚洲各地的主要农作物买家已开始转向其他供应源。

黑海地区是谷物和葵花籽油的主要产地，大部分销往亚洲、非洲和欧洲地区。目前正值农作物收成期，黑海航运危机却进一步加剧，这令进口商越发不安。把俄乌生产的农粮卖到亚洲的贸易商也越来越难找到愿意前往战区载货的船东。

有迹象显示，亚洲一些买家开始向粮价更高的地区寻求供应。彭博社引述知情者报道，印度尼西亚最近就采购了将于9月和10月交付的澳大利亚小麦。印尼的小麦进口量排全球第二。

据悉，东南亚其他国家也预订了同期交付的澳洲小麦。孟加拉的买家则向罗马尼亚寻求报价，甚至有亚洲买家向北美地区问价。

为应对战事对出口的干扰，乌克兰国家铁路公司正寻求开辟新的农粮出口路线，俄罗斯农业部也在探讨替代运粮路线。不过，新出口渠道不太可能完全取代黑海航线。乌克兰官员坦承，如果黑海港口持续关闭，乌克兰将有约3000万吨的农产品无法进入国际市场。

摩根大通经济师日前在粮食安全报告中警告，中东战事导致霍尔木兹海峡通行受阻，加之厄尔尼诺可能造成农作物减产，面对多重因素重叠冲击，粮价在2027年上半年将居高不下。

报告预计，全球粮食通胀率将从今年上半年的2.8%升至明年上半年的5%，整体通胀率随之升0.6个百分点。

报告指出，在亚洲、非洲和拉丁美洲的部分地区，农业对天气变化更为敏感，而粮食在居民消费中占比更高，因此新兴经济体将受到最严重的影响。