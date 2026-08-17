（德黑兰综合电）伊朗和阿拉伯官员透露，美伊今年6月签署停战备忘录后，伊朗强硬派领导人并没有寄希望于谈判，而是利用过去两个月的时间，为一场更大规模的冲突作准备。

这些备战措施，包括赋予势力强大的伊斯兰革命卫队对国家正规军更大的控制权、任命那些曾参加两伊战争和过往国内镇压行动的经验丰富的老将担任要职、扩大国内反间谍行动，以及加紧生产导弹和无人机。

《华尔街日报》报道，伊朗强硬派认为，签署谅解备忘录很可能只是美国与以色列的权宜之计，以缓解战争对全球构成的经济压力，并为日后发动更大规模袭击争取时间。

伊朗领导层于是迅速掌握了主动权，通过袭击船只来加强对霍尔木兹海峡的控制，同时将战火蔓延至红海。

知情官员透露，阿拉伯情报部门已掌握相关证据，包括伊朗与也门和伊拉克国内民兵组织之间的通讯记录，得知他们正在进行部署准备，会在必要时加大攻击力度。伊朗革命卫队已经向伊拉克、也门和黎巴嫩派遣军事顾问，商讨如何执行这些计划。革命卫队向也门胡塞武装组织派出指挥官，计划升级与沙特阿拉伯的对抗。

这些动作显示，伊朗强硬派领导层已改变战略，准备扩大战事并增加美国的行动代价。伊朗领导人也频繁地谈论要攻击敌方领土，令科威特等实力较弱的波斯湾国家感到不安。

与伊朗政府关系密切的防务分析员桑塔拉什说，伊朗国内普遍认为，真正的战争尚未开打，“人们越来越倾向于把至今发生的一切，解读为切香肠战术，即有限、渐进式的升级，先削弱对手的实力，为更大规模对抗做准备”。

报道提到，伊朗重建基础设施和恢复导弹基地通道的速度远超预期，这让掌握相关进展的以色列官员感到忧虑。伊朗不仅打击美军​​基地，还保留强大火力，足以威胁各类船只及波斯湾地区能源基础设施。阿拉伯国家官员正严阵以待，准备应对持续的战斗和能源供应长期中断的局面。

美国前资深外交官、伊朗问题专家艾尔（Alan Eyre）说，对伊朗政权而言，战争是常态。“伊朗将继续保持战时状态，为后续的攻击做准备。”

伊朗：击毙或捉拿美军可得赏金

另一方面，伊朗军方星期天（8月16日）宣布，悬赏3万美元（约3万8400新元）击毙或捉拿美军士兵。若由女性执行相关行动，赏金将翻倍。

伊朗伊斯兰共和国通讯社（IRNA）报道，伊朗陆军参谋长哈塔米说，军方是在收到许多人要求参与的请求后，制定了悬赏计划。

美伊战争爆发后，除了4月美军为营救一名被击落的美国飞行员而派出数百人进行搜救之外，至今并没有美军地面部队在伊朗部署的记录。

哈塔米没有透露，美军士兵可能在什么地方或什么时候被击毙或俘虏的细节。