日本电商和金融巨头乐天正协助德国国防科技公司Helsing争取日本军方订单。这项合作显示，随着日本增加国防开支，一些过去很少涉足军工领域的科技企业，也开始成为海外防务初创公司进入日本市场的“桥梁”。

路透社报道，目前，日本陆上自卫队正在测试Helsing的HX-2攻击无人机。如果日本最终采购，这将有助于Helsing进一步进入正在快速扩张的日本防务市场。

报道称，乐天（Rakuten）发言人星期一（8月17日）说，HX-2的测试将持续到9月底。Helsing也透露，公司今年较早前已与日本政府达成使用相关系统的“初步协议”，并由日本本地中介伙伴协助促成。

乐天过去涉足国防领域不多，但近年开始协助初创企业进入日本防务市场。乐天指出，初创企业通常会遇到采购制度复杂、难以与政府沟通、采购周期漫长等问题，公司希望利用自身资源，把新兴技术和政府需求连接起来。

今年较早前，乐天也协助乌克兰无人机软件公司Swarmer向日本军方展示技术。Swarmer的技术可利用人工智能（AI）协调无人机群，执行搜索和攻击任务。

随着日本大幅增加军费，并放宽武器出口限制，越来越多海外军工企业正在寻找日本当地合作伙伴，希望进入日本市场。

Helsing成立于2021年，最初专注于战场AI软件，后来业务扩大到自主攻击无人机、水下监视系统和军用飞机应用，并在德国政府资助下向乌克兰供应无人机。今年7月，Helsing完成18亿美元（约23亿新元）融资，成为欧洲资金最雄厚的国防科技初创企业之一。