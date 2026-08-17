印度一处堆满白色大理石废料的工业弃置场，因外观酷似雪山峡谷，意外成为热门旅游景点，吸引游客、婚纱摄影团队和影视工作者前来取景。不过，当地长期存在粉尘、地下水污染等环境隐患，也让这片“雪景”背后的代价受到关注。

法新社报道，这处废料场位于拉贾斯坦邦基尚加尔（Kishangarh）。当地是印度主要的大理石加工中心，超过1200家加工厂每天产生大量切割和抛光废料，其中约5500吨白色泥浆和碎石被运往占地33公顷的弃置场，使这里成为亚洲最大的同类废料场之一。

白色泥浆和石屑层层堆积后，形成起伏的白色丘陵。雨后，低洼处还会积水，形成鲜蓝色水池，从远处看宛如覆雪山谷。

这种独特景观在社交媒体走红后，越来越多游客前来打卡。新人在白色山丘间拍摄婚纱照，电影和音乐录像团队也把这里当作天然布景，还有游客骑马穿行其中。

雨后积水在白色废料堆之间形成蓝色水池，让这片工业弃置场更像雪山湖泊。（法新社）

不过，这片“雪景”并非没有代价。当地政府和环保机构多次警告，大理石废料可能造成空气粉尘和地下水污染。研究也发现，周边水源的盐度、硬度和部分重金属含量偏高。

印度最高环境法庭今年1月下令采取一系列整改措施，包括推动大理石泥浆再利用，减少无序倾倒。法庭指出，现场缺乏防渗层、排水设施、粉尘抑制措施，以及空气和地下水监测系统，也没有设置防护绿化带。

尽管如此，这些环境风险暂时未能阻挡游客。对许多人来说，这处原本象征工业污染的弃置场，反而因“不像废料场”的奇特景观，成了一处另类旅游热点。