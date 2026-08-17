（新德里讯）印度近期的官方与民间调查显示，有越来越多寻求高等教育的印度学生把目光从海外转向国内院校。这一转变主要受到美国、英国、加拿大和澳大利亚等热门目的地收紧移民政策、留学费用上涨以及毕业后就业前景不确定等因素驱动。

《日经亚洲》报道，印度移民局的数据显示，2025年当地有61万9264人出于留学或教育目的出国，较2023年89万4758人的峰值减少近三分之一。

另一组官方数据显示，2024年，前往美国和澳洲留学的人数较前一年分别下降12%和13%，到英国和加拿大的印度学生人数更减少28%和41%。

全球学生搜索和招生公司Keystone教育集团的调查则显示，2026年上半年，印度学生对国内硕士课程的兴趣较2025年下半年激增94%。

Keystone说，美国、澳洲、英国和加拿大是印度学生的四大目的地。但由于留学费用增加、签证规定变得更严格，加上就业前景不明朗，这些国家对印度学生的吸引力正在下降。

印度独立研究员阿努巴夫·辛格说：“（印度）学生过去愿意申请大额助学贷款，是因为一旦毕业后找到工作，赚到美元，就能偿还贷款。”随着主要留学目的地收紧移民和永久居留政策，如今这条路已越来越难走。

印度国立伊斯兰大学学者巴塔查里亚则指出，美国和欧洲大学在发生亲巴勒斯坦示威后，加强对国际学生的审查，加剧了校园可能存在种族仇恨和排外现象的担忧。

旅行费用在中东战争爆发后进一步上涨，也是更多印度学生选择在国内深造的可能因素。

此外，印度政府也通过允许外国大学在当地设立分校、鼓励国内学府与国际学府合作等政策，推动高等教育领域发展。