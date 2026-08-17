美国总统特朗普宣布下令大幅缩减与韩国的联合军事演习，并再次强调他和朝鲜领导人金正恩关系非常好。这是特朗普去年重返白宫后首次下令缩减美韩军演。此举被解读为释放重启美朝首脑外交的信号，也可能是对韩国施压，回应首尔未积极响应美国对伊朗战争的支援要求以及对美投资进展缓慢。

特朗普星期天（8月16日）在社交媒体Truth Social发文称，他和金正恩“有着非常好的关系”，他对美国同意参加美韩联合军演感到不满。他说，这些军演不仅让美国承担“相当大的费用”，也向“一个在特朗普总统任内没构成威胁、尊重美国立场的国家，发出不恰当且敌对的信号”。

他说，现在取消演习已经太晚，因此他已指示战争部长赫格塞斯“大幅减少联合军事演习”。

美韩常年下半年联合军演“乙支自由之盾”（UFS）从本月17日（星期一）开始，直到27日。韩国联合参谋本部此前公布，今年军演包括14项野外机动训练，比去年的22项少三分之一，因此这个演习规模是否已局部反映特朗普的意向，令人关注。

对于特朗普的最新宣布，韩国总统府青瓦台回应称，韩国一直同美国就维持坚实联合防卫态势和联合演训保持紧密协调，韩方也将在紧密协作的基础上，“为推动外交解决做出必要努力”。

特朗普近期频频向平壤示好。他刚在上星期六，在社媒上传2019年韩朝美领导人在板门店会面的照片，强调“金正恩和我相处得非常好”，隔了一天再说一次，还宣布缩减美韩联合军演。外界因此关注，特朗普是否要为伊朗战争结束后重启美朝首脑外交铺路。

美国智库战略与国际问题研究中心（CSIS）韩国问题专家维克多·车预测，特朗普可能在11月美国中期选举后再次寻求与金正恩会谈。

《韩国日报》分析报道，11月的美国中期选举日益逼近，特朗普迫切需要新的外交议题以转移国内对中东问题的关注。若能推动美朝重新接触，甚至营造重启首脑会谈的氛围，或许可以复制他首个任期与金正恩会谈所产生的政治效应，为提振支持率和重振声望创造契机。

特朗普此次表态也夹杂着对韩国的不满。他宣布缩减军演后称，他最近询问韩国总统是否愿意参与推动“伊朗无核化”，得到的回答是“不了，谢谢”。

这被解读为他很不满首尔未积极响应美国的军援要求。彭博社报道，韩国未能针对伊朗战争为美国提供更多支持，可能已反映在特朗普的政策调整中。

美韩之间的投资问题同样受到关注。《金融时报》报道，特朗普政府一些官员对韩国迟迟未提出具体的对美投资项目感到不满。韩国产业通商资源部长金正官星期一抵达华盛顿，三个星期来第二次访美。他表示，会争取在8月底至9月初公布首个对美投资项目。

这不是特朗普第一次用军演作为与韩国谈判的筹码。2018年他和金正恩在新加坡会谈后，就曾以费用高昂为由突然宣布暂停所谓的“战争游戏”，美韩随之一度推迟并大幅缩减大型联合军演。

分析指出，在美韩就对美投资和中东支援等问题存在分歧之际，两国的联合军演成了特朗普推动美朝外交和向首尔施压的筹码。这也延续了他将同盟安全、费用分担与经贸利益相互挂钩的外交模式。