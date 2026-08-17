（华盛顿综合电）美国第二大水库鲍威尔湖为美国西部数百万人提供水和电力。如今，水库的蓄水量已缩减至有记录以来的最低水平。

美国灌溉局星期天（8月16日）公布的数据指出，鲍威尔湖（Lake Powell）水位在星期六（15日）降至海拔3519.91英尺（约1072.8米），是2023年4月以来的最低纪录。现在，水库距离大坝无法继续发电的水位线，已不足30英尺（约9米）。

九天前，位于鲍威尔湖下游的美国最大水库米德湖（Lake Mead）的水位也跌至自90年前首次蓄水以来的最低水平。这些是科罗拉多河因干旱而陷入严峻危机的明显迹象。

鲍威尔湖和米德湖是由大峡谷分隔开来的一个巨大水库系统，两者合计蓄水量占科罗拉多河流域当前总蓄水量的近六成。这两大水库已持续萎缩20多年。

水库储水量减少引发的一个主要担忧，是影响到能源发电。一旦水位降至3490英尺这个最低发电水位，水压将无法推动水轮机运转发电，直接影响七个州包括亚利桑那州和内华达州的近50万户家庭的供电。