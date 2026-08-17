印度称挫败独立日前袭击阴谋 逮捕逾200人
8月15日，印度边境安全部队人员在印巴边境瓦加举行的独立日升旗仪式上表演特技。 （法新社）
印度在独立日前夕展开近年来最大规模的反恐行动之一，在全国14个邦逮捕超过200名涉嫌与巴基斯坦有关联的人员，并起获手枪、手榴弹和土制炸弹。
印度政府称，这项行动挫败了独立日前后发动“破坏性袭击”的计划。
路透社报道，印度内政部长沙阿（Amit Shah）星期一（8月17日）说，安全机构8月12日展开跨邦行动，打击一个据称获得巴基斯坦三军情报局（ISI）支持的“沙赫扎德·巴蒂网络”（Shahzad Bhatti Network）。
行动在印度庆祝独立日三天前展开。印度星期六（15日）纪念摆脱英国殖民统治，进入独立第80年。
沙阿在社交媒体X发文说，莫迪政府在独立日前摧毁这个“由ISI支持的恐怖组织”，逮捕超过200名成员，阻止他们实施破坏活动。
他说，执法人员在行动中查获手枪、实弹、带有巴基斯坦军械厂标记的手榴弹，以及土制炸弹。
巴基斯坦外交部暂未回应路透社的置评请求。巴基斯坦过去一直否认支持被指在印度发动袭击的武装组织。
印度和巴基斯坦长期互相指责对方纵容和支持境内恐怖活动。这两个拥核邻国去年曾爆发为期四天的军事冲突，导火线是印控克什米尔一个旅游景点发生袭击，造成26名男子死亡。印度指袭击者来自巴基斯坦，巴方则否认相关指控。