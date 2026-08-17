印度在独立日前夕展开近年来最大规模的反恐行动之一，在全国14个邦逮捕超过200名涉嫌与巴基斯坦有关联的人员，并起获手枪、手榴弹和土制炸弹。

印度政府称，这项行动挫败了独立日前后发动“破坏性袭击”的计划。

路透社报道，印度内政部长沙阿（Amit Shah）星期一（8月17日）说，安全机构8月12日展开跨邦行动，打击一个据称获得巴基斯坦三军情报局（ISI）支持的“沙赫扎德·巴蒂网络”（Shahzad Bhatti Network）。

行动在印度庆祝独立日三天前展开。印度星期六（15日）纪念摆脱英国殖民统治，进入独立第80年。

沙阿在社交媒体X发文说，莫迪政府在独立日前摧毁这个“由ISI支持的恐怖组织”，逮捕超过200名成员，阻止他们实施破坏活动。

他说，执法人员在行动中查获手枪、实弹、带有巴基斯坦军械厂标记的手榴弹，以及土制炸弹。

巴基斯坦外交部暂未回应路透社的置评请求。巴基斯坦过去一直否认支持被指在印度发动袭击的武装组织。

印度和巴基斯坦长期互相指责对方纵容和支持境内恐怖活动。这两个拥核邻国去年曾爆发为期四天的军事冲突，导火线是印控克什米尔一个旅游景点发生袭击，造成26名男子死亡。印度指袭击者来自巴基斯坦，巴方则否认相关指控。