（利雅得/耶路撒冷综合电）包括印度尼西亚在内的八个伊斯兰国家，一致谴责以色列拒绝接受美国总统特朗普的加沙和平计划。

沙特阿拉伯、埃及、约旦、巴基斯坦、土耳其、卡塔尔、阿联酋和印尼八国外交部长星期天（8月16日）发表联合声明，谴责以色列公开拒绝特朗普提出的加沙地带和平路线图和巴勒斯坦建国。

声明指出，加沙和平计划已获巴勒斯坦各派别接受，是各斡旋方经过广泛努力推动形成的重要成果。以色列公开拒绝落实这份计划，是对该计划的直接否定，并从根本上破坏为实现公正、持久和平所做的集体努力。

声明同时表明，以色列应对由此产生的一切后果，包括当地局势恶化以及加沙和平进程受阻，承担直接和全部责任。

八国外长也敦促美国持续积极参与落实加沙和平计划，确保以色列完全遵守计划并履行承诺，防止计划进一步受阻。

以色列总理内坦亚胡8月9日表明，拒绝美国发起的“和平委员会”所提出的加沙和平计划，并称在哈马斯真正解除武装之前，以军不会撤出加沙地带。

哈马斯早前已同意根据特朗普的加沙和平计划解除武装，但强调计划的实施取决于以色列能否首先履行自身承诺，包括撤军和停止袭击。

特朗普女婿与内坦亚胡会晤 推进加沙和平进程

以哈双方陷入僵持之际，美国总统特朗普的女婿库什纳于当地时间星期一（17日）上午，在耶路撒冷与内坦亚胡举行会晤，试图重新推进加沙和平进程。

知情人士告诉法新社，库什纳前一天还在埃及地中海城市阿拉曼，与哈马斯新任领导人哈亚会晤。这是美国与哈马斯之间的一次罕见会谈。

消息人士说，库什纳要求哈马斯保证缴械，以及放弃未来在巴勒斯坦领土上的任何统治权。