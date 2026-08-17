也门战事持续升温，联合国警告，这个经历十多年内战的国家正面临重返“全面冲突”的风险。随着胡塞武装加强对政府控制区、港口和商船的袭击，平民伤亡和人道危机进一步加剧。

法新社报道，获伊朗支持的胡塞武装近几个月与获沙特阿拉伯支持的政府军再度激烈交火，打破2022年以来的脆弱停火局面。

联合国人权事务高级专员蒂尔克（Volker Turk）星期一（8月17日）呼吁各方立即降温，停止任何可能把也门重新拖入全面战争的行动。

本月较早前，胡塞武装发动近年来最致命的袭击之一，造成58名政府军士兵死亡。联合国说，自8月6日以来，胡塞武装对政府控制区的袭击已造成至少七名平民死亡、10人受伤。

8月9日，胡塞武装以导弹和无人机袭击红海沿岸摩卡港，造成三名港口工人死亡；两天后，一艘货轮在曼德海峡遭袭，四名船员死亡，另有多人受伤。

联合国指出，也门已有至少1800万人面临粮食不安全，持续攻击民用设施只会进一步加深民众苦难。蒂尔克呼吁有关袭击立即停止。