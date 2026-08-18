美国特朗普政府新一轮科研经费削减波及阿尔茨海默症和脑健康研究。

埃默里大学和匹兹堡大学至少三个研究项目被取消，涉及总额约1500万美元（约1900万新元）的研究经费。研究内容包括种族歧视、社区环境等社会因素如何影响长期脑健康，引发科研界对政治干预科学研究的担忧。

英国《卫报》报道，这些项目原由美国国立卫生研究院（NIH）资助。研究人员认为，最新取消决定延续特朗普政府清理被视为与“多元、公平与包容”（DEI）有关课题的政策方向。

美国目前约有740万人患阿尔茨海默症或其他失智症。尽管患者多数为白人，非洲裔美国人患阿尔茨海默症或失智症的概率约为白人的两倍，因此部分研究试图找出社会和环境因素是否造成这种差距。

匹兹堡大学一个遭取消的项目，研究长期投资不足、非洲裔居民占多数社区的生活环境如何影响阿尔茨海默症风险；另一项目则通过问卷、脑部扫描和血液样本，分析社会因素与患病风险之间的关系。

埃默里大学的研究则关注种族歧视经历是否会影响大脑白质，研究人员除了收集受访者自述，还使用穿戴设备、核磁共振成像和数据分析技术。

NIH在终止拨款的信函中称，有关项目“不再符合NIH优先事项”，并质疑部分研究依赖自述问卷，认为相关变量缺乏足够客观和可量化标准。

研究人员反驳称，这种说法忽视流行病学和医学研究中长期使用问卷评估创伤、抑郁、疼痛、生活方式和药物使用等因素的做法。匹兹堡大学副教授科恩（Ann Cohen）批评，这种“明显的政治干预”并非良好的科学决策方式。

特朗普政府去年也曾取消数十亿美元被认为与DEI有关的联邦科研拨款。相关决定一度遭联邦法院推翻，但最高法院后来以5比4裁决，允许政府取消其中7亿8300万美元NIH资金。

乔治城大学全球卫生法教授戈斯廷（Lawrence Gostin）认为，这次被取消的项目并不属于此前诉讼范围，因此可能成为政府测试新法律策略的一部分。他警告，政府报告或科研拨款若受到政治偏好左右，不仅可能影响科学判断，也会削弱公众对研究机构的信任。