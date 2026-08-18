许多家庭、学校和医院常用的消毒湿巾、抗菌洗手液和清洁剂，可能含有一种名为“季铵化合物”（quaternary ammonium compounds，简称QACs）的杀菌成分。越来越多实验室和动物研究显示，这类化学物质可能影响生殖、呼吸和神经系统，不过相关风险是否同样适用于人体，目前仍未有定论。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，QACs属于杀虫剂类化学物质，是许多消毒剂和抗菌产品的有效成分，也可见于婴儿湿巾、空气清新剂、洗衣用品、眼药水、鼻腔喷雾、洗发水、漱口水和牙膏等日用品。它自20世纪初开发以来长期被视为按说明使用即可安全，但近年来研究开始对这一假设提出质疑。

华盛顿州立大学分子生物科学教授亨特（Patricia Hunt）多年前发现，实验室老鼠出现严重胎儿畸形和生育能力下降，后来追查发现与QACs暴露有关。她和其他研究人员的动物实验显示，接触这类化学物质可能降低老鼠受孕和顺利完成妊娠的能力，并造成胎盘炎症、神经管缺陷等问题；部分研究也发现，雄鼠精子数量和活动力下降。

过去10年的实验室和动物研究还显示，QACs可能影响免疫和呼吸系统，并加剧哮喘和慢性肺病。2024年一项人体组织研究也发现，这类化学物质可能损害脑部和脊髓中制造髓鞘的细胞；另有研究显示，它可能影响细胞线粒体制造能量的能力。

研究人员已经在人类血清、母乳、尿液和粪便中检测到QACs。不过，科学家强调，从动物或细胞研究推论人体健康风险仍存在很大不确定性。

美国清洁协会（American Cleaning Institute）也反驳把QACs视为“下一个PFAS”等有毒化学物质的说法，认为现有科学证据不足。

协会指出，在人体样本中检测到某种物质，并不等于已经证明它会造成健康损害。美国家居及商业产品协会则说，动物和细胞研究是否适用于现实生活，还取决于接触剂量、途径和时间等因素，不应把初步发现视为定论。

QACs的使用在冠病疫情期间明显增加。一项小型研究发现，疫情期间家庭灰尘中的QAC水平上升62%，人体血液中的水平则在一年内增加77%。目前，美国销售的消毒剂和食品接触面消毒产品中，近一半含有QACs；托儿所、学校、医院、健身房和养老机构等频繁消毒的场所，暴露程度可能更高。

专家因此呼吁公众区分“清洁”和“消毒”，无需每次打扫都使用强力杀菌剂。

埃默里大学环境健康学者萨拉莫娃（Amina Salamova）说，如果有人患有传染病，使用消毒剂有其必要，但日常清洁很多时候只需肥皂和清水。

专家也建议购买产品时留意“抗菌”“消毒”“杀菌”或“长效保护”等字眼；确实需要消毒时，可考虑以柠檬酸、过氧化氢或乙醇为主要成分的产品。