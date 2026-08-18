随着生成式人工智能（AI）加速进入各国课堂，如何在提高学习效率与避免学生过度依赖AI之间取得平衡，正成为教育界共同面对的难题。澳大利亚一些学校选择暂缓引入AI，担忧学生把思考过程“外包”给机器，可能削弱批判思考和独立解决问题的能力。

澳大利亚广播公司（ABC）报道，新南威尔士、南澳和昆士兰州的公立学校都已推出生成式AI学习工具，支持者认为，这类工具可减轻教师工作量，也能帮助学生提高学习效率。不过，初步研究显示，过度依赖AI可能削弱独立解决问题和批判思考能力，新州政府也已启动广泛检讨，评估AI对学生学习的影响。

澳洲最大的另类教育体系之一——史代纳教育（Steiner Education Australia）则明确表示，不会为旗下师生开发AI工具。总裁希尔（Andrew Hill）说，任何可能妨碍大脑健康发展的技术，校方都会谨慎看待。

部分教师也开始减少AI使用。一名昆士兰小学教师说，他过去曾用AI生成阅读材料，但后来发现文字显得生硬，担心学生在这种环境下学习语言。另一名教师则直言，英语和人文学科本来就是为了培养批判思考，“如果把这些都外包给电脑，那我们还在做什么？”

昆士兰大学教育心理学教授洛奇（Jason Lodge）认为，AI进入学校最大的风险之一，是所谓“认知卸载”，即学生把本来应该自己完成的思考交给技术。他说，大脑就像身体，用得越多，能力越强，而AI提供的捷径可能让一些学生跳过必要的思考过程。

不过，洛奇也认为，并非所有“认知卸载”都有害。如果课程重点并非语法和拼写，让AI协助整理句子或纠正错误，反而可让师生把精力集中在更重要的学习内容上。

不同学校对此采取截然不同的路线。布里斯班附近一所史代纳学校坚持让学生亲手使用测量仪器绘制地图，即使无人机和AI可以在更短时间内完成任务。校方认为，教育重在让学生经历完整学习过程，而不只是取得答案。

另一边，布里斯班伊斯兰学院则正在开发内部AI助手“Aladin”，希望利用AI制作教材、分析学生成绩和出勤数据，并在预测学生表现下滑时提醒教师介入。学院认为，AI并不必然削弱学习，关键在于教师如何使用它。

这场分歧也点出各国学校接下来必须面对的核心问题：当AI越来越容易替学生找到答案，教育究竟应该追求更高效率，还是确保学生仍愿意、也有能力自主思考。