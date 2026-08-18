美国政府正调查墨西哥草莓是否以不公平低价销往美国，一旦认定存在倾销，可能对进口草莓加征关税，推高美国消费者尤其在冬季购买草莓的成本。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国去年进口的草莓中多达98%来自墨西哥，总值超过10亿美元（约12亿8000万新元）。美国冬季本土草莓产量下降，对墨西哥供应尤其依赖。

这项调查由佛罗里达州草莓种植商组成的“公平贸易草莓种植者联盟”提出。当地草莓主要在冬季收成，与墨西哥进口草莓直接竞争。联盟称，墨西哥草莓进口增速超过美国冬季市场需求，并凭较低售价持续抢占本地种植商的市场份额。

美国商务部预计星期二（8月18日）公布初步调查结果，若认定墨西哥出口商存在倾销，可能先征收临时反倾销税，最终裁决则还须数月。

这也可能打破墨西哥草莓数十年来在美墨自由贸易安排下基本免税进入美国市场的局面。

关税对食品价格的影响已有先例。美国去年7月对大多数墨西哥番茄征收约17%的反倾销税后，美国番茄价格上月同比上涨12.8%。不过，美国商务部指出，墨西哥产区天气不佳和佛罗里达州年初严寒也推高价格，不能把涨幅完全归咎于关税。

草莓种植商联盟认为，即使最终加征关税，对零售价的影响也会“相对温和”，但有助于提升美国农民的竞争力。不过，随着美国中期选举临近，消费者已面对汽油等生活成本上涨，任何食品价格进一步上涨，都可能加剧民众对生活负担的担忧。

最终税率目前仍存在很大变数。美国商务部去年调查部分意大利面进口时，最初曾建议加征最高92%的反倾销税，后来审查企业补充资料后，把税率降至不足10%。