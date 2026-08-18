美国总统特朗普说，朝鲜领导人金正恩已对他伸出的橄榄枝做出回应。

特朗普此前在社媒平台宣布下令大幅缩减与美国传统盟友韩国的联合军事演习，并再次强调他与金正恩关系非常好。这是特朗普去年重返白宫后首次下令缩减美韩军演。

彭博社报道，特朗普星期一（8月17日）在白宫椭圆形办公室，被记者问及金正恩是否回应了他释出的善意，他说“回应了”，但没有多做说明。

特朗普称，这是“非常正面”的进展。他说：“金正恩一直非常尊重我。我懂他，他也懂我。”

白宫拒绝提供更多细节。

前一天，特朗普在Truth Social发文说，他已要求战争部大幅缩减美国与韩国的联合军演规模。他称，这些军演“耗资巨大”，其中很大一部分由美国负担，同时对朝鲜释放出“完全不恰当和敌对的信号”。他说，现在取消演习已经太晚，因此他已指示战争部长赫格塞斯大幅减少联合军事演习。

这一举措被解读为释放重启美朝首脑外交的信号，也可能是对韩国施压，回应首尔未积极响应美国对伊朗战争的支援要求以及对美投资进展缓慢。

韩国总统府回应称，韩国一直同美国就维持坚实联合防卫态势和联合演训保持紧密协调，韩方也将在紧密协作的基础上，“为推动外交解决做出必要努力”。

特朗普近期频频向平壤示好。8月15日，他在社媒上传2019年韩朝美领导人在板门店会面的照片，强调“金正恩和我相处得非常好”；17日又再说一次，还宣布缩减美韩联合军演。外界因此关注，特朗普是否要为伊朗战争结束后重启美朝首脑外交铺路。