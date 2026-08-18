特朗普排除延长停火协议 称伊朗应该投降
8月17日，特朗普在白宫椭圆形办公室被问及是否正在寻求延长与伊朗的临时协议，他说“不”。 （路透社）
美国总统特朗普在美伊临时停火协议正式到期当天说，伊朗不会达成他认为结束美伊战争“必要达成的那种协议”，他也说伊朗应该投降。
路透社报道，特朗普星期一（8月17日）在白宫椭圆形办公室对媒体发表这番讲话，流露出深深的挫败感——这场战争由他一手挑起，如今他却似乎无法收拾残局。
特朗普说：“他们不会达成我认为必要达成的那种协议。我们发动军事行动只有一个原因：伊朗不能拥有核武器。”
当被问及美国是否正在寻求延长与伊朗的临时协议，特朗普说“不”。
当天早前，特朗普在自家社媒平台Truth Social重申他向伊朗发动战争的理由之一，他写道：“首要目标是，永远是，伊朗不能以任何方式或任何形式拥有核武器。”
美伊于6月达成一项谅解备忘录，宣布“立即并永久停止所有战线的军事行动”，但这项协议很快就瓦解。特朗普于7月7日宣布协议“终结”，伊朗外交部于一周之后宣布协议“暂停”。
根据谅解备忘录，伊朗和美国承诺在最多60天内就最终协议进行谈判。最终协议涵盖伊朗核计划等更广泛问题，并可经双方同意延长协议。
特朗普17日接受福克斯新闻台电话采访时说：“伊朗应该举白旗投降。”他还威胁一直在斡旋和谈的美国盟友阿曼说：“如果阿曼挡我们的路，我们将把他们炸个稀巴烂。”
阿曼和伊朗过去几周一直进行措施，试图达成协议恢复霍尔木兹海峡的商业航运。伊方17日早说，双方正在起草一份联合声明。