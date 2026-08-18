美国总统特朗普在美伊临时停火协议正式到期当天说，伊朗不会达成他认为结束美伊战争“必要达成的那种协议”，他也说伊朗应该投降。

路透社报道，特朗普星期一（8月17日）在白宫椭圆形办公室对媒体发表这番讲话，流露出深深的挫败感——这场战争由他一手挑起，如今他却似乎无法收拾残局。

特朗普说：“他们不会达成我认为必要达成的那种协议。我们发动军事行动只有一个原因：伊朗不能拥有核武器。”

当被问及美国是否正在寻求延长与伊朗的临时协议，特朗普说“不”。

当天早前，特朗普在自家社媒平台Truth Social重申他向伊朗发动战争的理由之一，他写道：“首要目标是，永远是，伊朗不能以任何方式或任何形式拥有核武器。”

美伊于6月达成一项谅解备忘录，宣布“立即并永久停止所有战线的军事行动”，但这项协议很快就瓦解。特朗普于7月7日宣布协议“终结”，伊朗外交部于一周之后宣布协议“暂停”。

根据谅解备忘录，伊朗和美国承诺在最多60天内就最终协议进行谈判。最终协议涵盖伊朗核计划等更广泛问题，并可经双方同意延长协议。

特朗普17日接受福克斯新闻台电话采访时说：“伊朗应该举白旗投降。”他还威胁一直在斡旋和谈的美国盟友阿曼说：“如果阿曼挡我们的路，我们将把他们炸个稀巴烂。”

阿曼和伊朗过去几周一直进行措施，试图达成协议恢复霍尔木兹海峡的商业航运。伊方17日早说，双方正在起草一份联合声明。